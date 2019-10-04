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РИА Новости

Украинские силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:48 04.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГараж в Горловке, разрушенный вследствие обстрела. 8 июля 2019
Гараж в Горловке, разрушенный вследствие обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о 20 нарушении со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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