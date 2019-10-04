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РИА Новости

Правительство одобрило отмену поддержки энергетики на торфе

09:43 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект, лишающий поддержки электростанции, которые работают на торфе, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом предлагается внести изменения в части исключения положений, которые предписывают оказывать генерирующим объектам, функционирующим на розничных рынках электрической энергии на основе использования торфа, меры поддержки, аналогичные мерам, предусмотренным для генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, принятие законопроекта будет способствовать ограничению роста тарифов на электроэнергию за счет уменьшения нагрузки на рынок электроэнергии от реализации соответствующих мер поддержки.
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