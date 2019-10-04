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РИА Новости

Россиянам рекомендовали избегать людных мест в Гонконге из-за протестов

09:21 04.10.2019 (обновлено: 10:05 04.10.2019)
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© РИА Новости / Томми Янг / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© РИА Новости / Томми Янг
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей на фоне информации о новых запланированных протестных акциях в этом специальном административном районе КНР.
Как сообщило генконсульство РФ, по информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 4 октября (пятница) в районе Wong Tai Sin, 5 октября (суббота) в районах Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, в торговых центрах в районах Tsuen Wan, Tsing Yi, Tsim Sha Tsui, Tseung Kwan O, Sha Tin, Kowloon Bay, 6 октября (воскресенье) в районах Causeway Bay, 7 октября (понедельник) в районе Prince Edward, 10 октября (четверг) в районе Tsim Sha Tsui.
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"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - отмечается в сообщении генконсульства в Facebook.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на документ полиции сообщило, что полиция Гонконга сняла ряд ограничений на применение силы в столкновениях с протестующими в преддверии демонстраций, которые прошли в городе во вторник. Как сообщает агентство, полиция предоставила сотрудникам больше полномочий в "сложных ситуациях". Из документа также было удалено положение о том, что сотрудники "должны нести ответственность за свои действия", утверждает агентство.
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В свою очередь газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник в правительстве сообщила, что правительство Гонконга готовится в пятницу объявить о введении запрета на ношение масок во время протестов в попытке урегулировать ситуацию в городе, где четыре месяца не прекращаются антиправительственные протесты и столкновения демонстрантов с полицией. Отмечалось, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм проведет заседание кабинета по данному вопросу, после чего решение будет объявлено широкой общественности.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.
Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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