Россиянам рекомендовали избегать людных мест в Гонконге из-за протестов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей на фоне информации о новых запланированных протестных акциях в этом специальном административном районе КНР.

Как сообщило генконсульство РФ, по информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 4 октября (пятница) в районе Wong Tai Sin, 5 октября (суббота) в районах Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, в торговых центрах в районах Tsuen Wan, Tsing Yi, Tsim Sha Tsui, Tseung Kwan O, Sha Tin, Kowloon Bay, 6 октября (воскресенье) в районах Causeway Bay, 7 октября (понедельник) в районе Prince Edward, 10 октября (четверг) в районе Tsim Sha Tsui.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - отмечается в сообщении генконсульства в Facebook

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на документ полиции сообщило, что полиция Гонконга сняла ряд ограничений на применение силы в столкновениях с протестующими в преддверии демонстраций, которые прошли в городе во вторник. Как сообщает агентство, полиция предоставила сотрудникам больше полномочий в "сложных ситуациях". Из документа также было удалено положение о том, что сотрудники "должны нести ответственность за свои действия", утверждает агентство.

В свою очередь газета South China Morning Pos t со ссылкой на осведомленный источник в правительстве сообщила, что правительство Гонконга готовится в пятницу объявить о введении запрета на ношение масок во время протестов в попытке урегулировать ситуацию в городе, где четыре месяца не прекращаются антиправительственные протесты и столкновения демонстрантов с полицией. Отмечалось, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм проведет заседание кабинета по данному вопросу, после чего решение будет объявлено широкой общественности.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.

Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.