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РИА Новости

В Махачкале шесть машин сгорели в результате пожара на парковке

09:02 04.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Шесть машин сгорели в результате пожара на парковке в Махачкале поздно вечером в четверг, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по республике.
По ее словам, возгорание произошло на парковке рядом с банкетным залом Аль-Амир по улице Камаева 10.
"Поступила информация о том, что горят легковые машины. В 23.41 мск пожар был локализован. В 23.59 мск - полная ликвидация. По уточненной информации машин было шесть", - рассказала собеседница агентства.
Причины пожара выясняется, отметила она.
Обстановка на месте возгорания в подвале склада рядом с гостиницей Гамма-Дельта в Измайлово
1 октября, 12:17РИА Новости
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