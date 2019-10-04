В Махачкале шесть машин сгорели в результате пожара на парковке

МАХАЧКАЛА, 4 окт - РИА Новости. Шесть машин сгорели в результате пожара на парковке в Махачкале поздно вечером в четверг, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по республике.

По ее словам, возгорание произошло на парковке рядом с банкетным залом Аль-Амир по улице Камаева 10.

"Поступила информация о том, что горят легковые машины. В 23.41 мск пожар был локализован. В 23.59 мск - полная ликвидация. По уточненной информации машин было шесть", - рассказала собеседница агентства.