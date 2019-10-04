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РИА Новости

В Греции фрегат сел на мель в ходе учений

09:01 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей БогдановскийМорское побережье Греции
Морское побережье Греции
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Морское побережье Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 4 окт - РИА Новости. Фрегат "Элли" ВМС Греции в ходе крупнейших военных учений "Парменион" сел на мель, сообщает телеканал Skai.
ЧП произошло в 3 часа ночи (время совпадает с московским) в районе Камариотисса острова Самотраки.
Телеканал называет происшествие невероятным.
Фрегат уже сняли с песчаной мели, он не получил повреждений, учения продолжаются, сообщает Skai.
По его информации, предполагалось отменить высадку десанта на Самотраки, но затем было решено учения продолжить в соответствии с планом.
Учения "Парменион" завершаются в пятницу.
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