В Греции фрегат сел на мель в ходе учений

АФИНЫ, 4 окт - РИА Новости. Фрегат "Элли" ВМС Греции в ходе крупнейших военных учений "Парменион" сел на мель, сообщает телеканал Skai.
ЧП произошло в 3 часа ночи (время совпадает с московским) в районе Камариотисса острова Самотраки.
Телеканал называет происшествие невероятным.
Фрегат уже сняли с песчаной мели, он не получил повреждений, учения продолжаются, сообщает Skai.
https://t.co/JOwkV9mIMM Η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού «Έλλη» (τύπου "S"), υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες προσάραξε στην αμμώδη περιοχή της Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη. Το πλοίο τελικά αποκολλήθηκε, και δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή υλική ζημιά.— Ptisi Diastima (@PtisiMagazine) 4 октября 2019 г.
Η «Έλλη» θα συμμε... pic.twitter.com/awd5dQDFYG
По его информации, предполагалось отменить высадку десанта на Самотраки, но затем было решено учения продолжить в соответствии с планом.
Учения "Парменион" завершаются в пятницу.