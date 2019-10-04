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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

В Югре число многодетных семей выросло за три года более чем на 20%

08:48 04.10.2019
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© Fotolia / KostiaОтец и сын
Отец и сын
© Fotolia / Kostia
Отец и сын . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт - РИА Новости. Число многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе за последние три года выросло более чем на 20%, до 28 тысяч, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Такие данные губернатор Югры озвучила на международной конференции "Женщины-лидеры и устойчивое развитие", прошедшей в Белграде, уточняет окружной департамент общественных и внешних связей. В частности, Комарова рассказала о региональных мерах поддержки женщин, воспитывающих детей.
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"Благодаря репродуктивной медицине, финансовому сопровождению семей, выплатам на второго, третьего ребенка и последующих, югорскому материнскому капиталу, семейному капиталу достигаются существенные результаты. Так, количество многодетных семей в Югре с 2016 года по 2018 год выросло с 23 тысяч до 28 тысяч", - приводят в департаменте слова Комаровой.
Она также подчеркнула, что государство должно стремиться создать условия, при которых женщина смогла бы совместить обе роли - матери и профессионала. По ее мнению, найти такой баланс можно, сняв с женщин нагрузку за счет оказания адресной помощи. Так, в Югре одним из видов такой помощи является развитие дошкольного и дополнительного образования, пояснила губернатор автономного округа. За три предыдущих года занятость женщин с детьми-дошкольниками выросла почти на 2%, до 72%, уточнила она.
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При этом губернатор Югры отметила, что крайне важно создавать базу для реализации семейных возможностей. Например, перспективным направлением может стать вовлечение женщин в социальное предпринимательство, деятельность некоммерческих организаций, считает Комарова.
В регионе с 2013 года выплачивается так называемый семейный капитал - мера поддержки многодетных семей, позволяющая получить в случае рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей 116 тысяч рублей. Эти средства, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинской помощи. Ранее власти округа продлили выплаты югорского семейного капитала до 2021 года.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округОбщество
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