Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T09:16Z
https://ria.ru/20191004/1559423626.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155942/49/1559424902_0:111:1280:831_1036x0_80_0_0_953e531fa526eb1f9fd799b4ca723105.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

08:07 04.10.2019 (обновлено: 09:16 04.10.2019)
352
© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 2 октября украинские силовики также два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 3 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь по территории республики из вооружения БМП и гранатометов.
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
3 октября, 19:30РИА Новости
Зеленский пообещал разрабатывать закон о статусе Донбасса вместе с народом
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
© Фото : представительство ЛНР в СЦККПовреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Повреждение школы в населенном пункте Золотое-5 в результате обстрела со стороны ВС Украины
100131
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и король Иорданского хашимитского королевства Абдалла II бен Аль-Хусейн во время встречи в Сочи
Президент Азербайджана раскритиковал Совбез ООН из-за ситуации с Карабахом
РИА
Новости
Гараж в Горловке, разрушенный вследствие обстрела. 8 июля 2019
Украинские силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
В Станице Луганской открыли временный мост
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
США подготовили на Украине достаточно военных для использования Javelin
Лента
новостей
Репетиция парада в честь пятилетия образования Народной милиции ЛНР
В ЛНР пройдет военный парад к пятилетию Народной милиции
Мигранты в лагере беженцев Мориа в Греции
Греция и Турция договорились о прямом канале связи по вопросам миграции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Киев не подписывал соглашений с ДНР и ЛНР в Минске
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в российских СМИ
Военнослужащие армии Украины
В ДНР суд приговорил украинского силовика к 30 годам лишения свободы
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок на протестах
Посол США в Германии Ричард Гренелл
Трамп назначит Гренелла своим представителем в переговорах Сербии и Косово
Бойцы подразделений народной милиции ДНР в селе Петровское
В ДНР готовятся к отводу сил в районе Петровского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
00:48Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
00:46"Учитель года" предположила, что победить ей позволила работа не по шаблону
Лента новостейМолния