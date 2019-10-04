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РИА Новости

Погибших и пострадавших из-за инцидента с паромом в Якутии нет

07:48 04.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПаромная переправа с материка на остров Ольхон озера Байкал в Иркутской области
Паромная переправа с материка на остров Ольхон озера Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Паромная переправа с материка на остров Ольхон озера Байкал в Иркутской области. Архивное фото
ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Погибших и пострадавших из-за инцидента с паромом, севшим на мель на реке Алдан в Томпонском районе Якутии нет, на месте работают силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
В пятницу паром, перевозивший около 40 человек, а также 20 транспортных средств: грузовиков, микроавтобусов и легковых машин, сел на мель на реке Алдан в Якутии.
Со слов главы Томпонского района, паром перевозил около 40 пассажиров, а также 9 большегрузов, 5 микроавтобусов и 6 легковых машин. Инцидент произошел приблизительно в 12 километрах от села Кэскил Томпонского района в акватории реки Алдан. Людей вывезли на "нулевой" километр на трех лодках, где обеспечили бесплатным питанием в кафе". Кроме того, руководитель уточнил, что на мель села не сама баржа, а буксир. Речной тягач попытается снять плавсредство с мели.
В свою очередь в ГУМЧС проинформировали, что на переправе Мегино-Алдан - Крест-Хальджай через реку Алдан произошла поломка редуктора на буксире с баржой. Баржа была отцеплена и заякорена, буксир проследовал на берег для ремонта редуктора.
Стокгольм
25 сентября, 09:37РИА Новости
У берегов Швеции село на мель судно с российскими моряками, сообщили СМИ
"На месте происшествия задействованы силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в составе которой администрация района, сотрудники Центра ГИМС и службы взаимодействия. Баржа стоит в 100 метрах от берега… Погибших и пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
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