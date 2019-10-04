Ребенок и взрослый стали жертвами ночного пожара в Белгороде

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Ребенок и взрослый погибли, еще один ребенок пострадал при пожаре в девятиэтажке в Белгороде, сообщил РИА Новости представитель экстренных службах региона.
"В результате пожара на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Конева пострадали три человека, в том числе два ребенка 2011 и 2013 годов рождения. Из них двое погибли, в том числе ребенок", - сказал собеседник.
Пострадавший ребенок доставлен в детскую городскую больницу.
В 02.45 пожар потушили на площади всего четыре квадратных метра. Огонь тушили 46 человек и 17 единиц техники.