Самолет из Барнаула по техническим причинам не смог улететь в Москву

БАРНАУЛ, 4 окт - РИА Новости. Почти 150 пассажиров не смогли вылететь в четверг утром из Барнаула в Москву по техническим причинам, сообщили РИА Новости в минтрансе Алтайского края.

"По техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта Барнаула, не вылетел рейс компании "Аэрофлот" направлением Барнаул - Москва. На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров - размещение в гостинице и предоставление питания", - сказали в ведомстве.