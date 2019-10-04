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РИА Новости

Самолет из Барнаула по техническим причинам не смог улететь в Москву

06:45 04.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
БАРНАУЛ, 4 окт - РИА Новости. Почти 150 пассажиров не смогли вылететь в четверг утром из Барнаула в Москву по техническим причинам, сообщили РИА Новости в минтрансе Алтайского края.
"По техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта Барнаула, не вылетел рейс компании "Аэрофлот" направлением Барнаул - Москва. На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров - размещение в гостинице и предоставление питания", - сказали в ведомстве.
Вылет нового самолета вместо не улетевшего ожидается в 19.30 (14.30 мск).
Согласно расписанию на сайте "Аэрофлота", рейс SU 1431 выполняет Boeing 737-800.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в терминале B аэропорта Шереметьево
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