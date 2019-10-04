Фестиваль "Золотая осень" охватит 1,5 тысячи площадок в Москве

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Попробовать деликатесы и купить свежие фермерские продукты из российских регионов можно будет в Москве в дни фестиваля "Золотая осень", гостей также ждут гастрономические шоу, лекции и мастер-классы.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет в столице с 4 по 13 октября более чем на 1,5 тысячи площадок. Тема фестиваля в этом году – инновации в сельском хозяйстве.

Среди площадок фестиваля Красная площадь, площадь Революции, переход от Манежной площади к площади Революции, площадь Славы, площадь Юности в Зеленограде, бульвар Дмитрия Донского, Ореховый бульвар, улицы Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Святоозерская, Матвеевская и Перерва, а также 22 столичных сельскохозяйственных рынка, 96 ярмарок выходного дня и 1386 сетевых магазинов.

Как отмечалось в материалах к заседанию президиума столичного правительства, участники из регионов России планируют привезти на фестиваль свыше 250 тонн продукции, в том числе 230 видов рыбы и морепродуктов, 120 видов сыров и молочной продукции, 100 видов мяса и мясных деликатесов, свыше 100 сортов овощей и фруктов.

Пшеничное поле на Красной площади

Самая масштабная площадка фестиваля откроется на Красной площади. Там будет воссоздан сельский пейзаж, гости фестиваля увидят русское поле с колосящимися злаками, дикий сад, где растут деревья и ягоды, пастбище с деревянными скульптурами животных, пасеку с настоящими ульями и мельницу, украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии "Союзмультфильм". Там можно будет посетить выставку арт-объектов в виде разных моделей сельскохозяйственной техники: тракторов, грузовиков и зерноуборочного комбайна.

Там же расположится зона "умных" технологий, которая познакомит посетителей с инновациями в российском сельском хозяйстве: системами навигации, "умного" внесения удобрений и анализа данных для составления прогнозов и стратегий; AIoT-платформами и приложениями для контроля за поступающими с датчиков данными; дронами для слежения за состоянием полей и сбором урожая и многим другим.

Кроме того, на Красной площади пройдет серия гастрономических шоу, выступят популярные фолк-группы, а для детей организуют мастер-классы и творческие мастерские.

Осенний городок и путешествия по историческим эпохам

Еще одной интересной площадкой станет площадь Революции, там откроется уютный осенний городок, где можно будет приобрести фермерские продукты со всех уголков России и попробовать оригинальные сезонные блюда от московских рестораторов. Там же появится живописная трасса, где пройдут гонки радиоуправляемых тракторов.

На 10 фестивальных площадках в разных округах Москвы подготовили уникальную "историческую" программу, где можно будет совершить путешествие по разным странам и эпохам в компании реконструкторов.

Так, например, на Святоозерской улице можно будет перенестись в поселение дьяковцев, живших на территориях нынешних Московской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Ивановской и других российских областей с VII века до нашей эры до V века нашей эры, на Городецкой улице будет восстановлена эпоха европейского средневековья, а на Матвеевской улице появится небольшой средиземноморский портовый городок XIX века.

Необычные угощения

На каждой площадке гостей будут ждать необычные угощения. Так, на Красной площади можно будет попробовать кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, "кагай-шурби" (чувашский суп из субпродуктов), "жалбаур" (баранью печень по-балкарски), запеченную в тесте спинку косули с фундуком, а также тульские "лапти" (традиционные тульские пироги с картошкой) и многое другое.

На площади Революции гостей ждет большой ассортимент фермерских сыров, а также мясные деликатесы. "Любителям мясных деликатесов предложат продукцию из мяса страуса и марала, степной балык из конины, казылык (колбасу из конины) и много других необычных продуктов", - говорится в материалах.

Также на этой площадке можно будет попробовать копченый брискет (мраморную говядину, копченую в течение 16 часов), суп с брынзовыми галушками, том-ям с мидиями и морепродуктами, сыр халуми на гриле, картофельные вафли с сельдью и каперсами, щучью котлету в горячем хлебе с капустой по-гурийски.

Мастер-классы

На фестивале пройдет более 450 кулинарных мастер-классов. Опытные повара научат гостей фестиваля готовить осенние блюда из сезонных овощей, а также национальные блюда жителей российских регионов и европейских стран. Также все желающие узнают о меню эпохи Средневековья и блюдах, популярных в советских колхозах и пионерских лагерях.

Москвичей и гостей столицы научат готовить пирог с сибирскими ягодами, дальневосточный салат с морскими деликатесами, тыквенный крем-суп, липецкий штрудель.

Мастер-классы пройдут на Красной площади, площади Революции и других местах проведения фестиваля. Участие бесплатное, никакой предварительной регистрации не требуется.