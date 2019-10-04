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РИА Новости

Локомотив и грузовик столкнулись на переезде в Красноярском крае

06:10 04.10.2019
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© Фото : пресс-служба ГУМЧС РФ по Свердловской областиСтолкновение локомотива с грузовиком
Столкновение локомотива с грузовиком
© Фото : пресс-служба ГУМЧС РФ по Свердловской области
Столкновение локомотива с грузовиком. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Локомотив столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Курагинском районе на юге Красноярского края, пострадал водитель грузовика, сообщает управление МВД по региону.
"Третьего октября около 23.00 (19.00 мск) на втором главном железнодорожном переезде станции Щетинкино перегона Сисим - Джебь водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом, следовавшим до станции Абакан", - говорится в сообщении.
Водитель автомобиля получил травмы, его доставили в районную больницу. Машинисты локомотива не пострадали.
Движение поездов возобновлено, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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