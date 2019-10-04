Локомотив и грузовик столкнулись на переезде в Красноярском крае

© Фото : пресс-служба ГУМЧС РФ по Свердловской области Столкновение локомотива с грузовиком

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Локомотив столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Курагинском районе на юге Красноярского края, пострадал водитель грузовика, сообщает управление МВД по региону.

"Третьего октября около 23.00 (19.00 мск) на втором главном железнодорожном переезде станции Щетинкино перегона Сисим - Джебь водитель грузового автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом, следовавшим до станции Абакан", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля получил травмы, его доставили в районную больницу. Машинисты локомотива не пострадали.