Восстановление школ в сирийском Дейр-эз-Зоре планируют завершить к январю

Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре. Архивное фото

Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре

ДАМАСК, 4 окт - РИА Новости. Каждые 10 дней в подконтрольных правительству районах провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии восстанавливают по одной школе, восстановительный процесс планируется завершить к январю 2020 года, сообщил журналистам начальник регионального управления образования Халиль-Джасин Убай.

"Практически каждые 10 дней мы восстанавливаем по школе и по мере их открытия разгружаем другие. Сейчас классы переполнены, дети сидят за партами по трое. Мы не намерены останавливать восстановительные работы и планируем решить эту проблему к январю", - рассказал Убай.

По его словам, до войны в провинции работало почти 1,5 тысячи школ, сейчас этот показатель почти в пять раз меньше. "До войны у нас действовала 1 471 школа. Сейчас [в подконтрольных районах] открыто 310 школ, в этом году в них пошли учиться более 120 тысяч учеников. В том числе в [освобожденной от мятежников небольшой] левобережной части провинции в окрестностях города Дейр-эз-Зор находится 120 школ, число учеников там превышает 14 тысяч. А в неподконтрольных районах насчитывается шесть школ", - уточнил начальник управления образования.

Во всех государственных школах Дейр-эз-Зора на левом берегу Евфрата обучение проходит в формате "год за два", добавил Убай. Такая программа охватывает все классы и нацелена на то, чтобы местные школьники скорее догнали сверстников из других провинций. "Она создана Министерством образования Сирии во взаимодействии с ЮНИСЕФ", - отметил он.

Кроме того, чиновник обратил внимание, что в расписание предметов за последний год внесены изменения согласно требованиям времени - вместо французского языка как основного иностранного в некоторых школах Дейр-эз-Зора стали изучать русский. "В главном городе нашей провинции есть четыре школы, в которых он входит в обязательную программу, а также шесть школ в районных центрах, где его изучают факультативно", - рассказал Убай.