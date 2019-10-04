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РИА Новости

Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших

02:21 04.10.2019
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© AP Photo / Malikahere.comСотрудники сил безопасности Мали
Сотрудники сил безопасности Мали
© AP Photo / Malikahere.com
Сотрудники сил безопасности Мали. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Потери армии Мали в столкновениях с боевиками три дня назад на границе с Буркина-Фасо выросли до 38 погибших, сообщил министр обороны Ибрахим Дахиру Дембеле.
Ранее сообщалось о 25 погибших и 60 пропавших без вести.
"К несчастью, сегодня (в четверг) после окончательного подсчета мы похоронили 38 тел", - цитирует заявление министра агентство Франс Пресс.
Боевики в понедельник напали на два военных лагеря в населенных пунктах Булкесси и Мондоро недалеко от границы с Буркина-Фасо. Вечером во вторник армия сумела взять под контроль лагерь в Булкесси и отбить нападение.
Cилы безопасности Буркина-Фасо
9 сентября, 03:09РИА Новости
Число погибших при атаках боевиков в Буркина-Фасо возросло до 29 человек
201004
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