Полянский предложил перенести сессии комитета ГА ООН по разоружению из США

"В этих обстоятельствах с тем, чтобы не лишать нас всех возможности вести субстантивный диалог по важнейшим вопросам разоружения и безопасности, у нас, к сожалению, остается только один вариант. В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению - ред.) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве. Готовы к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН", - сказал Полянский.