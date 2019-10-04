Полянский предложил перенести сессии комитета ГА ООН по разоружению из США

ООН, 4 окт - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Выступая на заседании комитета по вопросам процедуры, он отметил, что ряд российских представителей не получили визы.
"В этих обстоятельствах с тем, чтобы не лишать нас всех возможности вести субстантивный диалог по важнейшим вопросам разоружения и безопасности, у нас, к сожалению, остается только один вариант. В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению - ред.) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве. Готовы к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН", - сказал Полянский.