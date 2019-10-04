Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T01:57Z
https://ria.ru/20191004/1559421605.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155919/80/1559198085_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_4c728e2465a543a88b7536939c035617.jpg
РИА Новости

Полянский предложил перенести сессии комитета ГА ООН по разоружению из США

01:57 04.10.2019
649
© REUTERS / Carlo AllegriГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 4 окт - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Выступая на заседании комитета по вопросам процедуры, он отметил, что ряд российских представителей не получили визы.
"В этих обстоятельствах с тем, чтобы не лишать нас всех возможности вести субстантивный диалог по важнейшим вопросам разоружения и безопасности, у нас, к сожалению, остается только один вариант. В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению - ред.) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например в Вене или Женеве. Готовы к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН", - сказал Полянский.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
01:11РИА Новости
США вновь не выдали визы россиянам, ехавшим работать в ООН
1700011
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Дмитрий Полянский
74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Власти Украины подтвердили переход русскоязычных школ на украинский
РИА
Новости
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев заявил о травле против него
Кадр из сериала Счастливы вместе
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter по мотивам выступления Путина
Лента
новостей
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
США вновь не выдали визы россиянам, ехавшим работать в ООН
Путин назвал верхом цинизма утверждение о развязывании Сталиным войны
Путин раскритиковал заявления о развязывании Сталиным Великой Отечественной
Инспектор дорожно-патрульной службы
На Алтае семилетний мальчик угнал у родителей иномарку и попал в ДТП
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин выступил на заседании клуба "Валдай"
Судебное заседание
В Самаре бывший детдомовец получил срок за кражу шоколадок
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
"Думай, что делаешь". Мисс Москва — 2015 обратилась к экс-королю Малайзии
Пограничник на пункте пропуска на границе с Украиной
Гражданин Украины пытался попасть в Крым в "поисках лучших условий жизни"
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
ООН обеспокоена ситуацией с невыдачей виз российским делегатам
Кадр из фильма Калина красная
На свободу в лучшем качестве: "Калина красная" снова в прокате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Опрос выявил, сколько среднестатистическому россиянину нужно для счастья
03:39Врачи из США рассказали, когда лучше всего сделать прививку от гриппа
03:38Глава минэнерго США покинет свой пост в ноябре
03:37Врач рассказала, кто больше всех рискует подхватить грипп с осложнениями
03:35Врач рассказал, как можно сохранить здоровье печени
03:31Дипломаты США составили заявление о расследовании по Burisma, пишут СМИ
03:30Эксперт рассказал о тонкостях при покупке автостраховки каско
03:19НАСА просит перенести запуск "Прогресса", чтобы не мешать кораблю Маска
03:17Люди не замечают эпохи вымирания животных из-за его скорости, заявил ученый
03:12В МЧС рассказали, что делать при сигнале сирен "Внимание всем!"
03:09Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы
03:00Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы
02:56Трамп хочет игнорировать запросы по импичменту, не одобренного конгрессом
02:55В США избили мужчину в кепке с надписью на русском
02:21Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших
02:14Васильева рассказала, что конкурсантам "Учителя года" в среднем 25 лет
02:12Госдеп прокомментировал практику отказа в визах россиянам
02:05Знаменитая японская пианистка Хироми даст единственный концерт в Москве
02:02В Индии перевернулось судно, семь человек погибли, 50 пропали без вести
01:57Полянский предложил перенести сессии комитета ГА ООН по разоружению из США
Лента новостейМолния