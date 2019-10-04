Боевики ИГ* на время перекрыли трассу в Ираке, силовики их ликвидировали

БАГДАД, 4 окт – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* перекрыли дорогу между столицей Ирака Багдадом и городом Самарра, силовики направились на место происшествия и ликвидировали ячейку, сообщила пресс-служба органов безопасности страны.

"Группа боевиков ИГ* смогла вечером в четверг перекрыть дорогу Багдад-Самарра. На место немедленно направились отряды служб безопасности и разблокировали дорогу, уничтожив группировку", - говорится в опубликованном в Facebook сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в то время как силовики "обеспечивают безопасность районов в Багдаде и других провинциях, где идут протесты".

Ранее источник в Верховной комиссии по правам человека сообщил, что жертв беспорядков в Ираке достигло 31, ранены почти 1188 человек.

Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.

Власти Ирака полностью отключили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны.