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РИА Новости

Боевики ИГ* на время перекрыли трассу в Ираке, силовики их ликвидировали

01:53 04.10.2019 (обновлено: 02:46 04.10.2019)
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© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
Иракские военные
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные. Архивное фото
БАГДАД, 4 окт – РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* перекрыли дорогу между столицей Ирака Багдадом и городом Самарра, силовики направились на место происшествия и ликвидировали ячейку, сообщила пресс-служба органов безопасности страны.
"Группа боевиков ИГ* смогла вечером в четверг перекрыть дорогу Багдад-Самарра. На место немедленно направились отряды служб безопасности и разблокировали дорогу, уничтожив группировку", - говорится в опубликованном в Facebook сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в то время как силовики "обеспечивают безопасность районов в Багдаде и других провинциях, где идут протесты".
Ранее источник в Верховной комиссии по правам человека сообщил, что жертв беспорядков в Ираке достигло 31, ранены почти 1188 человек.
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Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде протестные акции охватили не только Багдад, но и несколько других провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.
Власти Ирака полностью отключили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны.
Комендантский час, введенный в ночь на четверг в Багдаде, к вечеру охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. При этом протесты не прекратились.

* Запрещенная в России террористическая организация
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