Российские научные приборы установят на индийский орбитальный аппарат

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские научные приборы планируют установить на индийской автоматической межпланетной станции "Шукраян", которая полетит к Венере в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В прошлом российские научные приборы использовались на американских и европейских аппаратах для исследования Марса и Венеры.

"Индийская организация космических исследований ISRO планирует отправить орбитальный аппарат к Венере. Они объявили международный конкурс на научные приборы для аппарата. Мы подали заявку, и были выбраны два российских прибора", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба прибора планируют исследовать атмосферу Венеры. Один из них сделает ИКИ, второй - Физтех.

Собеседник добавил, что приборы должны быть изготовлены в 2022 году, для чего требуется финансирование от Роскосмоса. При этом, сказал он, "индийская миссия будет реализована гораздо быстрее "Венеры-Д".

Ранее сообщалось о российско-американском проекте "Венера-Д", состоящем из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.