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РИА Новости

Российские научные приборы установят на индийский орбитальный аппарат

01:38 04.10.2019
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© CC0 / GooKingSwordПланета Венера
Планета Венера
© CC0 / GooKingSword
Планета Венера. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские научные приборы планируют установить на индийской автоматической межпланетной станции "Шукраян", которая полетит к Венере в 2023 году, сообщил РИА Новости представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В прошлом российские научные приборы использовались на американских и европейских аппаратах для исследования Марса и Венеры.
"Индийская организация космических исследований ISRO планирует отправить орбитальный аппарат к Венере. Они объявили международный конкурс на научные приборы для аппарата. Мы подали заявку, и были выбраны два российских прибора", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оба прибора планируют исследовать атмосферу Венеры. Один из них сделает ИКИ, второй - Физтех.
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Собеседник добавил, что приборы должны быть изготовлены в 2022 году, для чего требуется финансирование от Роскосмоса. При этом, сказал он, "индийская миссия будет реализована гораздо быстрее "Венеры-Д".
Ранее сообщалось о российско-американском проекте "Венера-Д", состоящем из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.
Ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму. Как реалистичная рассматривается дата запуска экспедиции к Венере в 2029 году.
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