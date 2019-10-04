Патрушев обсудит в Туле ход диверсификации ОПК в центральных регионах

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу проведет в Туле совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России, где, в частности, обсудит меры по диверсификации производства продукции гражданского назначения на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Также будет обсуждаться обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главы регионов, входящих в состав ЦФО, представители ряда федеральных министерств и ведомств. Предыдущее такое совещание по теме национальной безопасности в центральной части России прошло в августе минувшего года в Орле.

Президент России Владимир Путин в сентябре в Ижевске на заседании Военно-промышленной комиссии отметил, что в 2018 году доля гражданской продукции в ОПК составила почти 21%. По словам президента, это "вроде бы неплохо, но темп все-таки недостаточный". Путин напомнил, что к 2025 году предстоит нарастить долю гражданской продукции до 30% общего объема производства ОПК, а к 2030 году - до 50%. Глава государства призвал активнее расширять линейку невоенной продукции "оборонки", в том числе использовать возможности, которые дают национальные проекты.

Диверсификация отечественного оборонно-промышленного комплекса, расширение номенклатуры невоенной продукции - это одна из стратегических задач в условиях предстоящего со временем сокращения гособоронзаказа. От ее решения прямо зависит уверенное развитие всей отрасли и экономики страны в целом, а также, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и безопасности России в долгосрочной перспективе, говорил Путин в ноябре прошлого года на итоговом совещании с руководством Минобороны РФ и ОПК.

Диверсификация укрепит экономическую устойчивость всего оборонно-промышленного комплекса, а также критической инфраструктуры в условиях киберугроз, других рисков, валютных колебаний, то есть позволит минимизировать воздействие тех факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию большинства инвестиционных программ российских инфраструктурных монополий и госкорпораций, пояснял президент.

Тема расширения выпуска гражданской продукции военными предприятиями федеральных округов обсуждалась на выездных совещаниях, которые Патрушев проводил в нынешнем году – в марте в Ижевске (Приволжский округ) и в июле в Благовещенске (Дальневосточный федеральный округ).

Центральный федеральный округ лидирует среди федеральных округов РФ по выпуску продукции оборонного назначения и по объемам научно-технической продукции. Более половины оборонных организаций ЦФО расположено в Москве. Кроме того, крупнейшие предприятия расположены в Московской области, Туле, Рыбинске (Ярославская область), Коврове (Владимирская область), Рязани и Воронеже.

Первопроходцы российской "оборонки"

Тульская область издавна отличается высокой концентрацией оборонных предприятий. Местные оружейники разрабатывают и производят комплексы высокоточного и управляемого вооружения, реактивные системы залпового огня, автоматические пушки и зенитные ракетно-пушечные комплексы, стрелковое оружие и боеприпасы, средства радиотехнической разведки, автоматизированные системы управления войск противовоздушной обороны (ПВО), продукцию спецхимии.

"Государево самопальное дело" заложил в Туле своим указом царь Федор Иоаннович, повелевший поселить здесь кузнецов. А примерно через сто лет, в 1712 году, Петр I приказал построить здесь заводы, чтобы увеличить выпуск оружия. Так ремесленное производство становится заводским. Именно с 1712 года ведет отсчет своей истории старейшее оборонное предприятие России – Тульский оружейный завод.

Велик вклад тульских оружейников в победу в Отечественной войне 1812 года. Мастера поставили в армию более полумиллиона ружей. В Первую мировую войну тульские оружейники производили до 500 тысяч винтовок, около сотни тысяч револьверов и до десяти тысяч пулеметов в год. В годы Гражданской войны город был центром вооружения Красной Армии.

От местного чугунно-литейного завода, основанного в 1879 году, исчисляется летопись Тульского машиностроительного завода имени Рябикова. Сейчас предприятие выпускает стрелково-пушечное вооружение для бронемашин, самолетов, вертолетов, систем ПВО, а также уникальные зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Каштан" и "Пальма".

В 1935 году из состава тульских оружейных заводов выделилось Центральное конструкторское бюро стрелкового вооружения, будущее Конструкторское бюро приборостроения (КБП). До начала Великой Отечественной войны в КБ разрабатывались и передавались на вооружение многие образцы автоматического оружия, в том числе пистолет ТТ, винтовки СВТ, скорострельный авиационный пулемет ШКАС, универсальный авиационный пулемет УБ и другие.

В 1945 году в Туле создается предприятие, широко известное сейчас как "Научно-производственное объединение "Сплав" имени Ганичева". Поначалу на предприятие была возложена задача создания научно-технической базы по разработке гильз для ствольной артиллерии, налаживанию их серийного производства и созданию специализированного оборудования. С конца 1950-х годов НПО "Сплав" приступил к разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и в 1963 году сдал на вооружение российской армии систему "Град", которая в настоящее время находится на вооружении в армиях более 50 стран мира. В последующие годы созданы РСЗО "Ураган" и "Смерч", системы залпового огня для Военно-морского флота.

В 1960-е годы тульские конструкторы развивают тему ракетной техники. Была подготовлена и развернута разработка основных элементов противотанковых ракетных комплексов, а в дальнейшем и высокоточных наукоемких систем вооружения в интересах различных родов войск. Успешная сдача ПТРК "Фагот", принятого на вооружение в 1970 году, стало фактически новым рождением КБП. С конца 1970-х КБП становится основоположником в работе над управляемыми артиллерийскими снарядами. Визитной карточкой современного КБП имени Шипунова являются зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", боевые модули "Бахча", комплекс управляемого вооружения "Краснополь-М", ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" и многие другие разработки.

Диверсификация по-тульски: от самоваров к медтехнике

Тула вполне может претендовать и на звание российской "столицы диверсификации ОПК". Ведь наступивший после Отечественной войны 1812 года спад военного заказа во многом обусловил переход местных оружейников на выпуск продукции мирного назначения и способствовал расцвету новых видов производства – самоваров, а также гармоней и баянов, которые прославили город не только по всей России, но и за ее границами.

О том, как Тульская область расширяет ассортимент гражданской продукции "оборонки", губернатор Алексей Дюмин подробно рассказал в минувшем году в Уфе на совещании по вопросам диверсификации, которое провел президент России Владимир Путин.

Так, тульскими умельцами создан медицинский диагностический комплекс "Ангел", на котором в формате телемедицины можно проводить сложные исследования как в районных поликлиниках, в фельдшерско-акушерских пунктах, так и на выезде на самоходном шасси в удалённые труднодоступные территории, такие как Арктика и Дальний Восток. На основе "Ангела" МГУ имени Ломоносова совместно с предприятием "Сплав" разработали новейшую реанимационную систему. В области также разработано тактильное эндохирургическое и лазерное оборудование, позволяющее с минимальными повреждениями для пациента проводить высокоточные обследования и непосредственно сами хирургические процедуры.

Правительство региона с участием ведущих конструкторов и руководителей предприятий ОПК создали постоянно действующую рабочую группу по расширению линейки гражданской продукции. В рамках ее работы систематизирована номенклатура планируемой к выпуску гражданской продукции.

Помимо медицинского оборудования в этот перечень вошли дизель-генераторные, дизель-насосные системы для МЧС и других министерств и ведомств, котлы пульсирующего горения, малогабаритные и многофункциональные модули с навесными уборочными агрегатами для сферы ЖКХ, радиолокационные станции для сельского хозяйства, газоочистные комплексы для металлургии, метеосистемы и другие изделия.

Обезвреженные террористы

Что касается второго вопроса предстоящего совещания в Туле, то оперативная обстановка свидетельствует о сохраняющихся намерениях террористов и экстремистов попытаться дестабилизировать ситуацию в центральной части России.

Так, в мае нынешнего года в городе Кольчугино Владимирской области в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков. Бандиты являлись членами одной из террористических организаций. В частности, они поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых планировали террористическую атаку в месте массового пребывания людей. Также во Владимирской области в августе задержали участников террористической ячейки, готовившихся к нападению на войсковую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Группой руководил молодой человек, местный житель.

В конце апреля ФСБ сообщила о разоблачении в Подмосковье ячейки "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена на территории РФ), которой руководили иностранные эмиссары. В состав ячейки входили граждане России и выходцы из центрально-азиатского региона, а также Закавказья, являвшиеся сторонниками насильственного объединения всех мусульман.

Весной в московском регионе чекисты задержали члена украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России) по фамилии Пирожок, который был направлен в Россию для агитации и вербовки. Как сообщила ФСБ, Пирожок возглавлял отряд, занимавшийся "партизанской войной против России".

В мае ФСБ задержала в столице, Подмосковье и во Владимире семерых активных членов националистической организации, причастных к насильственным и экстремистским нападениям в нескольких регионах центра России с использованием холодного и травматического оружия. Члены этой группировки пропагандировали националистическую идеологию, занимались разжиганием межрасовой розни.

Выполнение решений предыдущего совещания

По традиции на нынешнем совещании будут подводиться итоги выполнения решений аналогичного прошлогоднего мероприятия. Оно прошло в начале августа 2018 года в Орле. Главными темами того совещания были меры по противодействию незаконной миграции и нейтрализации угроз энергетической безопасности.

Тогда Патрушев указал, что в Центральной России по-прежнему действует многоуровневый теневой рынок незаконной легализации мигрантов, среди прочего оказывающий услуги по изготовлению и сбыту поддельных документов, представляющих право иностранцам находиться и работать в России.

Патрушев называл тревожной тенденцией рост числа мигрантских анклавов в ЦФО. По его словам, это стало следствием "попустительства, а порой злоупотреблений и коррупции соответствующих должностных лиц, включая сотрудников органов внутренних дел". Секретарь Совбеза рассказал и о росте числа преступлений, совершаемых мигрантами в ряде областей ЦФО - Воронежской, Ивановской, Калужской, Орловской, Рязанской и Смоленской, а также в Москве и Подмосковье.

Анализ ситуации на мировых энергетических рынках показывает, что Россия сталкивается со сложным комплексом вызовов, угроз и рисков энергетической безопасности, указывал Патрушев на прошлогоднем совещании. Введенные США и их союзниками финансовые и технологические санкции в отношении российских энергетических компаний обозначили проблему уязвимости и зависимости отечественной энергетики от иностранного капитала и иностранных технологий, оборудования, программного обеспечения, отмечал секретарь СБ РФ. По ряду направлений эта зависимость создает серьезные проблемы, в первую очередь это касается нефтегазового сектора, говорил Патрушев.

Угрозу безопасности объектам ТЭК несет и ветхость их оборудования. Средний уровень изношенности объектов топливно-энергетического комплекса в Центральной России превышает несколько десятков лет, причем в сфере теплоснабжения степень составляет более 75%, говорил Патрушев. По его словам, следствием этого в электроэнергетике стали многочисленные отказы и отключения передающих устройств.

Патрушев заявлял и о высоком уровне криминализации энергетической отрасли в ЦФО. По его словам, особое беспокойство вызывают злоупотребления сотрудников и руководителей энергетических компаний, в том числе связанные с хищением активов предприятий, незаконным оборотом энергетических ресурсов, неуплатой налогов.