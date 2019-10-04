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РИА Новости

Медведев почтил память россиян, которые сыграли важную роль в развитии Кубы

01:19 04.10.2019
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЗдание Капитолия, Гавана, Куба
Здание Капитолия, Гавана, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Здание Капитолия, Гавана, Куба. Архивное фото
ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе визита на Кубу передал мавзолею неизвестного борца за независимость Кубы государственный флаг РФ и мемориальную доску в честь российских специалистов, участвовавших в реставрации Капитолия.
"На протяжении всего пути развития государства кубинцы чувствовали поддержку народа РФ... В память о русских добровольцах мы передаем кубинской стороне российский флаг для установки в мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы", - сказал Медведев, открывая церемонию по передаче. Он напомнил, что в 1896 году трое русских добровольцев - Петр Стрельцов, Евстафий Константинович и Николай Мелентьев присоединились к кубинскому отряду, который воевал против испанской армии в западных районах Кубы.
Также Россия передала Кубе памятную доску, посвященную восстановлению золотого покрытия купола национального Капитолия и реставрации статуи Республики. "Эти сложнейшие проекты воплотили в жизнь российские специалисты, и это является еще одним свидетельством настоящей дружбы, которая связывает наши народы", - отметил Медведев.
"Уверен, что и нынешние, и будущие поколения кубинцев, все иностранные гости, которые приезжают в Гавану, будут восхищаться уникальностью архитектуры национального Капитолия и красотой статуи Республики", - добавил российский премьер.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Коммунистической партии страны Рауль Кастро
00:57РИА Новости
Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
Национальный Капитолий, построенный в 1929 году, является одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей Гаваны. Он был возведён для кубинского парламента по образцу Капитолия в Вашингтоне. В центральную часть здания ведет "Лестница чести". В её верхней части по обеим сторонам от входа стоят скульптуры из зелёного флорентийского мрамора, олицетворяющие труд и добродетель. Парадный ход в Капитолий представляет собой три масштабные двери из кованой бронзы, украшенные барельефами, на которых изображена история борьбы кубинского народа против испанских колонизаторов.
Под верхней точкой купола на полу находится большая звезда, выложенная цветным мрамором - так называемый нулевой километр, служащий точкой отсчета всех расстояний на острове. В глубине зала возвышается олицетворяющая Кубу величественная фигура женщины с копьём и щитом - статуя Республики высотой 14 метров и весом в 30 тонн.
В 2010 году в Капитолии начались масштабные реставрационные работы, продолжающиеся до настоящего времени. По их окончании в историческом здании планируется разместить кубинский парламент. Работы по восстановлению и золочению купола и статуи Республики проводит российская сторона, их завершение планируется на октябрь 2019 года - в канун празднования 500-летия Гаваны.
В национальном Капитолии также находится Мавзолей неизвестного борца за независимость Кубы. Каждую неделю к подножию могилы возлагают свежий венок. В центральной части зала расположен вечный огонь, по периметру расставлены флаги государств, граждане которых погибли в ходе борьбы за независимость Кубы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи в международном аэропорту им. Хосе Марти в Гаване
Вчера, 22:09РИА Новости
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