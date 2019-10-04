СМИ: Брэд Питт настоял, чтобы Анджелина Джоли стала его женой

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский актер Брэд Питт, практически, вынудил Анджелину Джоли выйти за него замуж, о чем рассказал источник, близкий к актрисе, Американский актер Брэд Питт, практически, вынудил Анджелину Джоли выйти за него замуж, о чем рассказал источник, близкий к актрисе, сообщает Daily Mail.

"Она чувствовала, что Брэд оказал на нее давление. Этот брак настолько повлиял на нее, что она теперь не хочет когда-либо снова выходить замуж", — прокомментировал источник.

Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2005 году на съемках фильма "Мистер и Миссис Смит", в котором они исполнили главные роли.

Официально узаконить отношения они решили в августе 2013 года, на скромной свадьбе присутствовали их шестеро детей: приемные — Мэддокс, Захара, Пакс и родные — Шайло и близнецы Нокса и Вивьен.

© AFP 2019 / Yoshikazu Tsuno Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми в аэропорту Токио, Япония © AFP 2019 / Yoshikazu Tsuno Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми в аэропорту Токио, Япония

В 2016 году стало известно, что "самая красивая пара Голливуда" распалась.

Сейчас Анджелина Джоли воспитывает детей и снимается в кино, в том числе в сиквеле "Малефисенты", который выходит на экраны в октябре. А в 2020 году покажут супергеройский боевик Marvel "Вечные", в котором она играет сверхчеловека Тену.

Брэд Питт в этом году исполнил главную роль в девятом фильме Тарантино "Однажды в… Голливуде" и космической драме "К звездам".