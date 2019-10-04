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РИА Новости
Культура

СМИ: Брэд Питт настоял, чтобы Анджелина Джоли стала его женой

05:23 04.10.2019
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© AFP 2019 / Carl CourtАмериканские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт
© AFP 2019 / Carl Court
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американский актер Брэд Питт, практически, вынудил Анджелину Джоли выйти за него замуж, о чем рассказал источник, близкий к актрисе, сообщает Daily Mail.

"Она чувствовала, что Брэд оказал на нее давление. Этот брак настолько повлиял на нее, что она теперь не хочет когда-либо снова выходить замуж", — прокомментировал источник.

Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2005 году на съемках фильма "Мистер и Миссис Смит", в котором они исполнили главные роли.
Официально узаконить отношения они решили в августе 2013 года, на скромной свадьбе присутствовали их шестеро детей: приемные — Мэддокс, Захара, Пакс и родные — Шайло и близнецы Нокса и Вивьен.
© AFP 2019 / Yoshikazu TsunoБрэд Питт и Анджелина Джоли с детьми в аэропорту Токио, Япония
Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми в аэропорту Токио, Япония
© AFP 2019 / Yoshikazu Tsuno
Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми в аэропорту Токио, Япония
В 2016 году стало известно, что "самая красивая пара Голливуда" распалась.
Сейчас Анджелина Джоли воспитывает детей и снимается в кино, в том числе в сиквеле "Малефисенты", который выходит на экраны в октябре. А в 2020 году покажут супергеройский боевик Marvel "Вечные", в котором она играет сверхчеловека Тену.
Брэд Питт в этом году исполнил главную роль в девятом фильме Тарантино "Однажды в… Голливуде" и космической драме "К звездам".
О личной жизни актеры не распространяются.
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