В США спасли лося, застрявшего в бассейне жилого дома

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В американском штате Нью-Гэмпшир лось попал в бассейн. Вызванным спасателям пришлось проявить изобретательность, чтобы помочь животному, В американском штате Нью-Гэмпшир лось попал в бассейн. Вызванным спасателям пришлось проявить изобретательность, чтобы помочь животному, сообщает Fox News.

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Молодой лось несколько часов не мог выбраться из бассейна на заднем дворе частного дома.

Прибывшие на место спасатели решили опустить в воду деревянную лестницу, по которой животное выбралось из воды. Затем зверь ушел в лес.