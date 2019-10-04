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РИА Новости
Туризм

В США спасли лося, застрявшего в бассейне жилого дома

02:01 04.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛось в Российском карантинном центре диких животных "Велес"
Лось в Российском карантинном центре диких животных Велес
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В американском штате Нью-Гэмпшир лось попал в бассейн. Вызванным спасателям пришлось проявить изобретательность, чтобы помочь животному, сообщает Fox News.
Молодой лось несколько часов не мог выбраться из бассейна на заднем дворе частного дома.
Прибывшие на место спасатели решили опустить в воду деревянную лестницу, по которой животное выбралось из воды. Затем зверь ушел в лес.
В соцсетях биологи и защитники животных предупреждают местных жителей, что у лосей начался брачный период, поэтому они могут заходить в самые неожиданные места и попадать в опасные ситуации.
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