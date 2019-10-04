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РИА Новости

Спящий монстр. Почему раком болеют даже те, кто ведут здоровый образ жизни

08:00 04.10.2019 (обновлено: 08:06 04.10.2019)
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Международного агентства по исследованию рака, каждый год в мире регистрируют больше 18 миллионов случаев этого заболевания. Полмиллиона диагностируют в России. При этом общая смертность от рака в стране постепенно снижается. Специалисты связывают это с ранней диагностикой и современными методами лечения. Однако от возврата болезни не застрахован никто. Даже после очень эффективной терапии в организме остаются спящие раковые клетки, готовые в любой момент проснуться. Предсказать возникновение рака и его рецидив невозможно.

До последней раковой клетки

"Спящие раковые клетки — это те, что вышли из основной первичной опухоли в кровеносное русло и приземлились в каком-то органе в виде микрометастаза. Они себя никак не проявляют, не делятся, вообще не дают о себе знать. Поэтому их не убивает лучевая или химиотерапия, они невидимы для иммунной системы. Через много лет после лечения эти клетки вдруг просыпаются и возникают метастазы. Не новая первичная опухоль, а именно метастаз старого рака — то, что называется рецидивом. Что пробуждает эти опухолевые клетки, до конца непонятно", — объяснил РИА Новости директор Евразийской федерации онкологии, руководитель онкологического отдела ГлавУпДК при МИД России, эксперт Лиги здоровья нации, хирург-онколог Сомасундарам Субраманиан.
По словам врача, спящие опухолевые клетки могут возникнуть в организме каждого человека, причем задолго до появления первых внешних признаков рака.
Дело в том, что наша иммунная система, как правило, умеет распознавать и уничтожать злокачественные клетки. Но ее ресурсы не безграничны, потому некоторые из таких клеток удается только блокировать и удерживать в неактивном состоянии. Это возможно благодаря небольшому количеству кровеносных сосудов вокруг них. Клетки испытывают дефицит кислорода и питательных веществ. Кроме того, они получают сигналы от сородичей, уничтожаемых иммунной системой. В результате раковые клетки перестают делиться и замирают. Поэтому обнаружить их невозможно.
"Сегодня таких инструментов нет. Но я скажу как хирург-онколог: бесконечно гоняться за последней раковой клеткой неправильно и непрактично. Во-первых, хорошая диагностика даже большой опухоли требует много средств и сил. Чтобы оценить распространенность процесса и оперировать, назначить виды лечения, мы используем разные методики, часто комбинируем их. Тратить столько сил на поиск спящей клетки, которая в данный момент неопасна, не имеет смысла. Во-вторых, у любого лечения есть побочные эффекты и осложнения. Не нужно прибегать к нему раньше времени. Ведь у кого-то опухоль может появиться только через год-два, у кого-то через пять-семь лет, а у части людей никогда — значит, и лечить их не надо", — отметил онколог.
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Пробуждение зверя

По мнению американских исследователей, освободить микрометастазы от сна могут новые кровеносные сосуды. Их прорастание улучшает снабжение спящей клетки необходимыми веществами, и она начинает делиться. В результате у пациентов, избавившихся от рака много лет назад, внезапно возникают метастазы.
Другой фактор, стимулирующий пробуждение спящих опухолевых клеток, — психологический стресс, который угнетает иммунную систему. Поэтому, например, уже пролеченным раковым пациентам рекомендуют ее укреплять. Впрочем, как выяснили американские и британские биологи, иногда слишком сильный иммунитет, точнее его реакция на воспаление, способна пробудить спящий рак.
Главные участники воспалительного ответа на повреждение организма — нейтрофилы. Обычно эти клетки иммунной системы захватывают и переваривают чужеродных микробов. В некоторых особо опасных случаях они действуют как камикадзе — умирая, оставляют после себя паутину из своей ДНК, покрытую токсичными веществами. У попавшего в такую сеть патогена шансов нет, а вот для спящей раковой клетки эта ловушка становится источником живительных сил.
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Дело в том, что бактерицидные молекулы, закрепленные на сети ДНК, действуют на белок ламинин, содержащийся в межклеточном веществе. А он, в свою очередь, пробуждает неактивную опухолевую клетку, и она начинает стремительно делиться.
Биологи проследили весь процесс пробуждения спящего метастаза на мышах, которых заражали клетками рака молочных желез. В эти клетки был встроен ген люциферазы, поэтому они светились и за ними было удобно следить. Сначала клетки никак себя не проявляли, но после вызванного у мышей воспаления активно размножались. Кстати, воспаление возникало в результате воздействия на грызунов табачным дымом. Животным хватало трех недель в прокуренном помещении, чтобы опухоль дала метастазы.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Jean Albrengues et al. Neutrophil extracellular traps produced during inflammation awaken dormant cancer cells in mice. Science 28 Sep 2018: Vol. 361, Issue 6409, eaao4227, DOI: 10.1126/science.aao4227Табачный дым вызывает воспаление в легких. Это провоцирует смерть нейтрофилов и формирование внеклеточных нейтрофильных ловушек. Ферменты, расположенные на паутине ДНК погибшего нейтрофила, действуют на активность двух белков — ламинила и интегрина, что, в свою очередь, пробуждает спящие раковые клетки. В результате они начинают делиться.
Пробуждение и рост раковой опухоли
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Jean Albrengues et al. Neutrophil extracellular traps produced during inflammation awaken dormant cancer cells in mice. Science 28 Sep 2018: Vol. 361, Issue 6409, eaao4227, DOI: 10.1126/science.aao4227
Табачный дым вызывает воспаление в легких. Это провоцирует смерть нейтрофилов и формирование внеклеточных нейтрофильных ловушек. Ферменты, расположенные на паутине ДНК погибшего нейтрофила, действуют на активность двух белков — ламинила и интегрина, что, в свою очередь, пробуждает спящие раковые клетки. В результате они начинают делиться.

Рак под контролем

В ответе защитной системы организма на воспаление и росте кровеносных сосудов участвует фермент тирозинкиназа SYK. Он же есть в спящих раковых клетках. Как выяснили исследователи из Университета Пердью (США), подавить активность SYK можно с помощью фостаматиниба — действующего вещества лекарств против ревматоидного артрита и иммунной тромбоцитопении — аутоиммунных заболеваний, для которых характерны внутренние воспаления. Опыты на мышах, зараженных раком молочных желез, дали положительный эффект.
"Сейчас много обсуждают связь воспаления и рака. Но это требует дальнейшего научного подкрепления. На мой взгляд, это очень перспективное направление. Я не исключаю, что в скором времени для профилактики онкологических заболеваний будут использовать некоторые противовоспалительные препараты. Ведь когда-то случайно открыли, что обезболивающее аспирин помогает в профилактике инфаркта. Также, мне кажется, обнаружат, что какое-то уже существующее лекарство защищает от рака", — заключает доктор Субраманиан.
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