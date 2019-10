Спящий монстр. Почему раком болеют даже те, кто ведут здоровый образ жизни

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Jean Albrengues et al. Neutrophil extracellular traps produced during inflammation awaken dormant cancer cells in mice. Science 28 Sep 2018: Vol. 361, Issue 6409, eaao4227, DOI: 10.1126/science.aao4227 Табачный дым вызывает воспаление в легких. Это провоцирует смерть нейтрофилов и формирование внеклеточных нейтрофильных ловушек. Ферменты, расположенные на паутине ДНК погибшего нейтрофила, действуют на активность двух белков — ламинила и интегрина, что, в свою очередь, пробуждает спящие раковые клетки. В результате они начинают делиться.