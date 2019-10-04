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РИА Новости
Культура

Пэлтроу призналась, что не смотрела "Человека-паука: Возвращение домой"

10:45 04.10.2019
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© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd WilliamsonАмериканская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd Williamson
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Гвинет Пэлтроу призналась, что не смотрела фильм "Человек-паук: Возвращение домой", в котором снялась в роли Пеппер Поттс, сообщает Variety.
В июне фанаты с удивлением узнали, что актриса забыла о том, что у нее была сцена в первом фильме о Человеке-пауке с Томом Холландом.
"Я просто запуталась , - пояснила она в телепередаче у Джимми Киммела (Jimmy Kimmel Live). – Этих взаимосвязанных фильмов в киновселенной Marvel так много, я думала, что речь шла о фильме про Мстителей".
"Я никогда не смотрела "Человека-паука: Возвращение домой". Стойте, подождите, вырежьте это", - заторопилась Пэлтроу.
Ведущий ответил актрисе, что он и не ожидал, что обладательница "Оскара" будет смотреть фильмы по комиксам.
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