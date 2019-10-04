Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T09:30Z
https://ria.ru/20191004/1559411877.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155941/17/1559411703_0:36:3088:1773_1036x0_80_0_0_6310878d3e9b9de25ecfdf4bcf9fcc0b.jpg
РИА Новости
Культура

Режиссер "Как приручить дракона" снимет "Остров сокровищ"

09:30 04.10.2019
216
© AFP 2019 / Lisa O'ConnorКанадский сценарист и режиссер Дин Диблуа
Канадский сценарист и режиссер Дин Диблуа
© AFP 2019 / Lisa O'Connor
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Режиссер трилогии "Как приручить дракона" Дин Деблуа снимет и спродюсирует экранизацию "Острова сокровищ" для Universal Pictures, сообщает Variety.
Ранее стало известно, что Диблуа будет снимать фильм "Микронавты" для Hasbro и Paramount, релиз которого запланирован на 2021 год. Предполагается, что сначала он будет работать над "Островом сокровищ".
Сценарий картины о пиратах, которые пытаются найти клад, спрятанный на острове, напишет Эван Спилиотопулос (соавтор сценария к "Красавице и чудовищу").
По роману Роберта Льиюса Стивенсона 1883 года было снято несколько фильмов, в первом из них 1934 года сыграли Бэрри Уоллес и Джеки Купер.
Кадры из анимационного фильма Как приручить дракона
11 июля, 05:52Культура
Автор "Как приручить дракона" стала лауреатом британской книжной премии
500000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Ученый объяснил, как определяют, что вид животного исчез
РИА
Новости
Американская актриса Гвинет Пэлтроу. 2013 год
Пэлтроу призналась, что не смотрела "Человека-паука: Возвращение домой"
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Певица Ольга Бузова
Организаторы рассказали о причинах давки на концерте Бузовой в Новокузнецке
Лента
новостей
Фалафель в лепешке
В Тель-Авиве бездомные будут питаться ресторанной едой
Роберт Де Ниро посетил Москву в рамках открытия ресторана Nobu
Де Ниро рассказал, о каком фильме с Аль Пачино он жалеет
Аварийная самолета Ан-12 на Украине подо Львовом. 4 октября 2019
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
РЛС ВЗГ Воронеж
В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию "Воронеж"
Кадр из короткометражного фильма Прощай, любимый
В Эрмитажном театре будут показывать кино
Мультфильм Черный плащ
Автор "Черного плаща" надеется, что мультсериал будет отреставрирован
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза прокомментировал задержание Бочкаревой с наркотиками
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получает в подарок свой портрет от художника Никаса Сафронова
Никас Сафронов подарил Шварценеггеру его портрет
Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
Новый фильм Кончаловского "Грех" выйдет в российский прокат 14 ноября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В Сети удивились задаче для первоклассников
04:17В Якутии более 150 детей эвакуировали из-за задымления в доме-интернате
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния