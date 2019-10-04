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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, какие туристы стараются превратить отдых в приключение

01:11 04.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники танцевального марафона "Московское долголетие" в парке "Сокольники" в Москве
Участники танцевального марафона Московское долголетие в парке Сокольники в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Путешественники старше пятидесяти лет чаще молодых туристов выбирают за границей активный отдых — с приключениями, познавательными экскурсиями и посещением нескольких мест за один отпуск, сообщает The Sun.
Специалисты крупного международного туроператора опросили более 2 000 пользователей из Великобритании, чтобы выяснить предпочтения клиентов разных возрастов.
Оказалось, что британцы старшего поколения охотнее отправляются в поездки за пределы курорта в поисках приключений. Таких — около 70%, в то время как среди молодых участников опроса (до 30 лет) — только 54%. Выезд за границу курортной зоны позволяет понять, как живут люди в другой стране, ближе познакомиться с их бытом.
Более 40% респондентов старше 50 лет сказали, что им удается заводить новых друзей за рубежом, в то время как только треть молодых людей делают то же самое.
Напротив, туристы до 30 лет гораздо чаще путешествуют только для того, чтобы позагорать на пляже (22%), а среди пожилых путешественников доля любителей такого отдыха — не более 15%.
Чисто туристов, которые испытывают интерес к местным традициям и обычаям, в три раза выше среди тех, кто перешагнул пятидесятилетний рубеж. Они, как правило, стараются узнать о культуре страны, в которой находятся, как можно больше. Кроме того, возрастные путешественники готовы значительное время уделить шопингу и чаще берут в аренду автомобиль.
А еще, как показало исследование, пенсионеры чаще молодых туристов готовы за одну поездку посещать несколько регионов и даже стран.
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