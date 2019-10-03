Медведев назвал Кубу важным союзником России в Латинской Америке

"Наша встреча в очередной раз продемонстрировала, что Куба действительной важный союзник России в Латинской Америке, что наши отношения нацелены на перспективу, не подвержены никакой сиюминутной конъюнктуре", - сказал Медведев по итогам переговоров с председателем госсовета и совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.