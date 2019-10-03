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РИА Новости

Медведев назвал Кубу важным союзником России в Латинской Америке

21:42 03.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев оставляет запись в Книге почетных гостей в музее Хосе Марти на площади Революции в Гаване
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оставляет запись в Книге почетных гостей в музее Хосе Марти на площади Революции в Гаване
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оставляет запись в Книге почетных гостей в музее Хосе Марти на площади Революции в Гаване
ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Куба является важным союзником России в Латинской Америке, отношения стран не подвержены сиюминутной конъюнктуре.
"Наша встреча в очередной раз продемонстрировала, что Куба действительной важный союзник России в Латинской Америке, что наши отношения нацелены на перспективу, не подвержены никакой сиюминутной конъюнктуре", - сказал Медведев по итогам переговоров с председателем госсовета и совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
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Латинская АмерикаДмитрий МедведевКубаРоссияВ мире
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