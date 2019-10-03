Рязанские власти уверены в выполнении задач, поставленных в нацпроектах

РЯЗАНЬ, 3 окт - РИА Новости. Потенциал Рязанской области поможет региону справиться с задачами по реализации национальных проектов, которые предусматривают строительство социальных объектов на качественном уровне, сообщил в четверг в ходе публичного отчета перед жителями региона начальник государственной инспекции стройнадзора по Рязанской области Василий Маслов.

Серия открытых публичных отчетов заместителей председателя правительства области и руководителей центральных исполнительных органов государственной власти подведомственных им блоков в Рязанской области началась с 26 сентября. Новый формат взаимодействия с гражданами введен в регионе по инициативе губернатора Николая Любимова и поддержан жителями региона по результатам интернет-голосования. Цель публичных отчетов - прямой диалог власти с жителям региона.

В четверг, 3 октября, с публичным отчетов выступила первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, а также руководители госстройнадзора Василий Маслов и госжилинспеции Геннадий Шмидт, и.о. министра по делам территорий и информполитике Жанна Фомина, начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева, руководитель главного архивного управления Александра Перехватова, начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Александр Сурин. Мероприятие прошло на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения" технопарка РИНТЦ. Принять в нем участие могли все желающие. Прямая трансляция велась на официальных страницах Рязанской области в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Выступившие с отчетом чиновники рассказали о конкретных результатах своей работы, а также ответили на вопросы аудитории в зале, пользователей соцсетей, видеовопросы. Прозвучали вопросы от губернатора Николая Любимова. В частности, губернатор поинтересовался, способны ли участники строительного рынка региона обеспечить в требуемые сроки возведение всех социальных объектов по нацпроектам на качественном уровне.

"Рязанская область имеет достаточно серьезный и мощный производственный потенциал по строительным материалам. Я имею ввиду наличие карьеров, песка, щебня, производство железобетонных изделий, кирпича. У нас за последние десять лет достаточно серьезно поднялись организации проектно-изыскательского толка. То есть, мы сегодня обеспечиваем себя и вполне качественными проектами, и сопровождением. У нас профильные организации учебные - строительный техникум, политехнический институт - кадрами мы тоже обеспечены", - сказал Маслов.

По его словам, Рязань за последние три года серьезно преобразилась. Из социально значимых объектов построены перинатальный центр, школа №75, готовится к сдаче в эксплуатацию больница скорой медицинской помощи.

"У нас есть застройщики, которым по плечу любые задачи. Я уверен, что мы в состоянии справиться с тем беспрецедентным финансированием, которое предполагают нацпроекты. Я считаю, что у Рязанской области, у строительного комплекса достаточно серьезный потенциал, и с теми задачами, которые ставят перед нами нацпроекты, она справится", - сказал Маслов.

Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, передавались присутствующему в зале представителю отдела по работе с обращениями граждан аппарата правительства региона, и заявители, как отмечают областные власти, обязательно получат на них ответы.

"Ключевое слово, объединяющее столь разные по своим функциям органы власти – взаимодействие. С гражданами, органами власти, общественными организациями, средствами массовой информации", - отметила, характеризуя работу своего блока министерств и ведомств, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова.