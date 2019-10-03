В Москве объявили победителей фотоконкурса "Русская цивилизация"

РИА Новости. 3 октября в галерее искусств Зураба Церетелии были объявлены победители третьего международного фотоконкурса "Русская цивилизация". В этом году его участниками стали порядка 5 тысяч фотографов из 32 стран мира, которые поделились 19,5 тысячи снимков "Русской цивилизации". Конкурс проводился в пяти номинациях.

В итоге голосования жюри победителями были выбраны 18 фотографов из Москвы, Мурманска, Челябинска, Крыма, Краснодара и других регионов РФ.

"Международный фотоконкурс доказывает свою популярность, он востребован в нашей стране и за рубежом. Радует огромное желание россиян, наших соотечественников и иностранцев, побывавших в России, показать, какой они видят русскую цивилизацию", – отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

Как сообщили организаторы, в октябре около 200 лучших фоторабот международного фотоконкурса "Русская цивилизация" впервые будет представлено на выставке в ГУМе. Кроме того, фотографии победителей можно будет увидеть в октябре ‒ ноябре в парках столицы и на улицах города.

© Владимир Лебедев Работы участников Международного фотоконкурса "Русская цивилизация" © Владимир Лебедев Работы участников Международного фотоконкурса "Русская цивилизация"

Также в этот день в галерее Церетели назвали победителей поэтической акции #ПоюМоюМоскву. В народном конкурсе стихотворений о столице приняли участие более полутора тысяч человек. По решению жюри Гран-при конкурса получил Марк Аксенов. Также были выбраны победители конкурса в двух основных номинациях: младшая и старшая возрастные категории. Победителями в этих номинациях были признаны Вера Алдонина и Анна Баграмова.

"Мы живем в совершенно потрясающем городе. Москва – город талантливых людей. И вы, участники и победители конкурса, безусловно, занимаете свое место среди этих талантливых людей. Я считаю, что это большой подарок, что мы живем в этом прекрасном городе в это прекрасное время, и вы все такие замечательные!" – сказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.