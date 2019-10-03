Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T21:45Z
https://ria.ru/20191003/1559416688.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155941/57/1559415763_0:72:1500:916_1036x0_80_0_0_44b1776ffee5c421edc742767d9709a7.jpg
РИА Новости

В Москве объявили победителей фотоконкурса "Русская цивилизация"

21:45 03.10.2019
40
© Владимир ЛебедевРаботы участников Международного фотоконкурса "Русская цивилизация" в Галерее искусств Зураба Церетели
Работы участников Международного фотоконкурса Русская цивилизация в Галерее искусств Зураба Церетели
© Владимир Лебедев
РИА Новости. 3 октября в галерее искусств Зураба Церетелии были объявлены победители третьего международного фотоконкурса "Русская цивилизация". В этом году его участниками стали порядка 5 тысяч фотографов из 32 стран мира, которые поделились 19,5 тысячи снимков "Русской цивилизации". Конкурс проводился в пяти номинациях.
В итоге голосования жюри победителями были выбраны 18 фотографов из Москвы, Мурманска, Челябинска, Крыма, Краснодара и других регионов РФ.
"Международный фотоконкурс доказывает свою популярность, он востребован в нашей стране и за рубежом. Радует огромное желание россиян, наших соотечественников и иностранцев, побывавших в России, показать, какой они видят русскую цивилизацию", – отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.
Как сообщили организаторы, в октябре около 200 лучших фоторабот международного фотоконкурса "Русская цивилизация" впервые будет представлено на выставке в ГУМе. Кроме того, фотографии победителей можно будет увидеть в октябре ‒ ноябре в парках столицы и на улицах города.
© Владимир ЛебедевРаботы участников Международного фотоконкурса "Русская цивилизация"
Работы участников Международного фотоконкурса Русская цивилизация
© Владимир Лебедев
Работы участников Международного фотоконкурса "Русская цивилизация"
Также в этот день в галерее Церетели назвали победителей поэтической акции #ПоюМоюМоскву. В народном конкурсе стихотворений о столице приняли участие более полутора тысяч человек. По решению жюри Гран-при конкурса получил Марк Аксенов. Также были выбраны победители конкурса в двух основных номинациях: младшая и старшая возрастные категории. Победителями в этих номинациях были признаны Вера Алдонина и Анна Баграмова.
"Мы живем в совершенно потрясающем городе. Москва – город талантливых людей. И вы, участники и победители конкурса, безусловно, занимаете свое место среди этих талантливых людей. Я считаю, что это большой подарок, что мы живем в этом прекрасном городе в это прекрасное время, и вы все такие замечательные!" – сказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Акция проводилась департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, некоммерческим фондом "Международные интеграционные технологии" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
100000
Обсудить 0
ОбществоИгорь БариновМихаил ШвыдкойМоскваРоссия
Рекомендуем
Забор крови у доноров
Около 40 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года
РИА
Новости
В Москве открылся Всероссийский форум серебряных добровольцев
В Москве открылся Всероссийский форум "серебряных" добровольцев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о шансах России преуспеть в развитии ИИ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал об отношениях России и Китая
Лента
новостей
Алексей Шапошников
В ЕР прокомментировали слова однопартийца о запрете концертов рэперов
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин призвал бороться с влиянием человека на климатические изменения
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Россия и Китай продолжат сотрудничество в космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин подчеркнул роль России как одного из гарантов мировой безопасности
Девушка в парке Царицыно
Четверг стал самым теплым днем октября в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин ответил на вопрос о "близости к раю"
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Шувалов рассказал об отсутствии у Кубы просрочек по кредитам ВЭБ
Путин назвал верхом цинизма утверждение о развязывании Сталиным войны
Путин раскритиковал заявления о развязывании Сталиным Великой Отечественной
Президент РФ Владимир Путин в Сочи
Путин отметил важность объединения усилий стран для развития ИИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
23:07В Шотландии родителям запретят шлепать детей
23:01Рябков сообщил о приглашении О'Брайена в Россию
22:40В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Лента новостейМолния