США отметили прогресс в переговорах с Турцией по зоне безопасности в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Вашингтон отмечают прогресс в сотрудничестве с Анкарой по зоне безопасности на северо-востоке Сирии, заявил в четверг представитель объединенного комитета начальников штабов США полковник Патрик Райдер.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.

"Что касается ремарок президента Эрдогана. Я не буду комментировать их, только лишь скажу, что мы продолжаем выполнять механизм безопасности. На данный момент достигнут прогресс: мы совместно с турецкими союзниками провели семь совместных разведывательных полетов, два наземных патрулирования, еще больше запланировано на будущее", - сказал Райдер на брифинге в Пентагоне.

"Мы признаем, что остается проделать много работы, но мы считаем, что уже достигнут прогресс", - сказал добавил он.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.