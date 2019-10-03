Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T21:21Z
https://ria.ru/20191003/1559416531.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155941/32/1559413283_0:0:2976:1674_1036x0_80_0_0_e97355befa0c9fcfbcf6b1a15b1ae367.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал стратегию Китая в отношениях с США

21:21 03.10.2019
783
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Китайцы понимают, как выстраивать отношения с США во время внутриполитической борьбы в этой стране, а если они говорят, что не понимают, то им это просто может быть выгодно, заявил президент России Владимир Путин.
"Я не думаю, что китайцы нуждаются в наших советах. Если они говорят, что что-то не понимают, они не хотят знать, чтобы вы знали, что они понимают. Может быть, им выгодно, чтобы вы думали, что они не понимают", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, что можно посоветовать китайским коллегам для выстраивания отношений с США во время внутриполитической борьбы в этой стране, так как китайцы не понимают этого.
2771021
Обсудить 0
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинКитайВалдайРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин ответил на вопрос о "близости к раю"
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин рассказал о попытке США "надуть" Россию до выхода из ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Путин рассказал об отношениях с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Эксперт назвал решение Путина по Китаю судьбоносным
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Медведев пообещал Кубе поддержку со стороны России
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Эксперт прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Путин заявил, что внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы
Путин назвал верхом цинизма утверждение о развязывании Сталиным войны
Путин раскритиковал заявления о развязывании Сталиным Великой Отечественной
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Москва и Гавана проработают вопрос продовольственной безопасности Кубы
Попытка срыва выступления Петра Толстого в ПАСЕ. Стоп-кадр видео
Сенатор рассказал, кто стоит за попыткой срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи
Путин встретился с Алиевым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
Лента новостейМолния