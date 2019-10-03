Путин прокомментировал стратегию Китая в отношениях с США

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Китайцы понимают, как выстраивать отношения с США во время внутриполитической борьбы в этой стране, а если они говорят, что не понимают, то им это просто может быть выгодно, заявил президент России Владимир Путин.

"Я не думаю, что китайцы нуждаются в наших советах. Если они говорят, что что-то не понимают, они не хотят знать, чтобы вы знали, что они понимают. Может быть, им выгодно, чтобы вы думали, что они не понимают", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, что можно посоветовать китайским коллегам для выстраивания отношений с США во время внутриполитической борьбы в этой стране, так как китайцы не понимают этого.