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РИА Новости

"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

20:59 03.10.2019 (обновлено: 21:00 03.10.2019)
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© Fotolia / Tomasz Zajda Фотограф
Фотограф
© Fotolia / Tomasz Zajda
МОСКВА, 3 окт - ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот приглашает подписчиков официальной страницы компании в Instagram принять участие в конкурсе "Россия удивляет". Для этого участнику предлагается разместить на собственной и регулярно обновляемой странице в Instagram публикацию с изображением необыкновенных природных или культурных достопримечательностей России. Присоединяйтесь к конкурсу и делитесь головокружительными пейзажами и современными городскими объектами, созданными нашими современниками и вызывающими гордость. Вместе с изображением необходимо рассказать о своих впечатлениях от посещения и обязательно указать место, где была сделана фотография.
По условиям конкурса просмотр публикаций на странице должен быть доступен всем пользователям в течение проведения конкурса.
Прием заявок на участие в конкурсе завершится 6 октября в 23.59 по Московскому времени. Жюри, состоящее из сотрудников Аэрофлота, выберет восемь лучших публикаций путем тайного голосования. Среди основных критериев, предъявляемых к победителю - творческий подход, креативность и сложность исполнения конкурсной работы, четкость изображения, оригинальность и уникальность фотографии, а также обязательно наличие хештегов конкурса #РоссияУдивляет #Аэрофлот.
Итоги конкурса будут объявлены 7 октября на официальной странице Аэрофлота в Instagram. Главный приз - сертификат на два лица на перелет туда-обратно классом Эконом в город России, входящий в маршрутную сеть Аэрофлота.
С подробными правилами участия можно ознакомиться на официальной странице ПАО "Аэрофлот" в социальной сети "Instagram".
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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