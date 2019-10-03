"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

МОСКВА, 3 окт - ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот приглашает подписчиков официальной страницы компании в Аэрофлот приглашает подписчиков официальной страницы компании в Instagram принять участие в конкурсе "Россия удивляет". Для этого участнику предлагается разместить на собственной и регулярно обновляемой странице в Instagram публикацию с изображением необыкновенных природных или культурных достопримечательностей России. Присоединяйтесь к конкурсу и делитесь головокружительными пейзажами и современными городскими объектами, созданными нашими современниками и вызывающими гордость. Вместе с изображением необходимо рассказать о своих впечатлениях от посещения и обязательно указать место, где была сделана фотография.

По условиям конкурса просмотр публикаций на странице должен быть доступен всем пользователям в течение проведения конкурса.

#Аэрофлот. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 6 октября в 23.59 по Московскому времени. Жюри, состоящее из сотрудников Аэрофлота, выберет восемь лучших публикаций путем тайного голосования. Среди основных критериев, предъявляемых к победителю - творческий подход, креативность и сложность исполнения конкурсной работы, четкость изображения, оригинальность и уникальность фотографии, а также обязательно наличие хештегов конкурса #РоссияУдивляет

Итоги конкурса будут объявлены 7 октября на официальной странице Аэрофлота в Instagram. Главный приз - сертификат на два лица на перелет туда-обратно классом Эконом в город России, входящий в маршрутную сеть Аэрофлота.

С подробными правилами участия можно ознакомиться на официальной странице ПАО "Аэрофлот" в социальной сети "Instagram"

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.