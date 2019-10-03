МРОТ в Подмосковье возрастет до 15 тысяч рублей

Она напомнила, что в Московской области МРОТ определяется трехсторонним соглашением между правительством области, региональными объединениями профсоюзов и работодателями.

"Мы благодарны нашим партнерам и правительству, Андрею Воробьеву, Виктору Даниленко (Московский областной союз промышленников и предпринимателей) за выполнение нашего областного трехстороннего соглашения", — сказала Валентина Кабанова.

По ее словам, в ближайшее время будет подписано необходимое соглашение.

В предыдущий раз стороны заключали трехстороннее соглашение 1 марта 2018 года. Тогда минимальный размер оплаты труда в Подмосковье увеличивался с 1 апреля до 14,2 тысячи рублей. Такая сумма распространялась только на региональные предприятия. При этом организации с федеральным финансированием должны были ориентироваться на общероссийскую планку МРОТ. Она достигала 11 300 рублей.