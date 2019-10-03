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РИА Новости
Новости Подмосковья

МРОТ в Подмосковье возрастет до 15 тысяч рублей

19:43 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Подмосковье повысят до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на депутата Госдумы и председателя Союза "Московское областное объединение организаций профсоюзов" Валентину Кабанову.
Она напомнила, что в Московской области МРОТ определяется трехсторонним соглашением между правительством области, региональными объединениями профсоюзов и работодателями.
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"Мы благодарны нашим партнерам и правительству, Андрею Воробьеву, Виктору Даниленко (Московский областной союз промышленников и предпринимателей) за выполнение нашего областного трехстороннего соглашения", — сказала Валентина Кабанова.
По ее словам, в ближайшее время будет подписано необходимое соглашение.
В предыдущий раз стороны заключали трехстороннее соглашение 1 марта 2018 года. Тогда минимальный размер оплаты труда в Подмосковье увеличивался с 1 апреля до 14,2 тысячи рублей. Такая сумма распространялась только на региональные предприятия. При этом организации с федеральным финансированием должны были ориентироваться на общероссийскую планку МРОТ. Она достигала 11 300 рублей.
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