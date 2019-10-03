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РИА Новости
Война в Сирии

Путин поддержал участие разных стран в решении проблем Сирии

18:40 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019"
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что еще несколько лет назад было сложно представить, что страны с разным отношением друг к другу будут совместно решать глобальные проблемы, такие как сирийский конфликт, но теперь это свершившийся факт.
XVI ежегодное заседание "Валдая" проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".
"Совместно с партнерами по Астанинскому формату при поддержке ООН нам удалось запустить внутрисирийский политический процесс. Наладить для этого тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и США. Согласитесь, такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств, с очень разными эмоциями по отношению друг к другу еще несколько лет назад сложно было представить. Но сейчас это совершившийся факт, нам удалось это сделать", - сказал Путин на "Валдае".
По словам президента, за несколько лет большая часть сирийской территории освобождена от террористов, уровень насилия кардинально снизился.
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