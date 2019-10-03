Путин поддержал участие разных стран в решении проблем Сирии

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что еще несколько лет назад было сложно представить, что страны с разным отношением друг к другу будут совместно решать глобальные проблемы, такие как сирийский конфликт, но теперь это свершившийся факт.

"Совместно с партнерами по Астанинскому формату при поддержке ООН нам удалось запустить внутрисирийский политический процесс. Наладить для этого тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и США. Согласитесь, такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств, с очень разными эмоциями по отношению друг к другу еще несколько лет назад сложно было представить. Но сейчас это совершившийся факт, нам удалось это сделать", - сказал Путин на "Валдае".