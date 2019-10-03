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РИА Новости

Слуцкий призвал прекратить искусственное преследование стран Совета Европы

18:37 03.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
СТРАСБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Член Российской делегации в ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя представленный доклад по протестным акциям в Москве в ходе выборов в Мосгордуму, назвал его политизированным и необъективным и призвал прекратить практику искусственного преследования стран Совета Европы по надуманным причинам.
Предложение о дебатах было внесено политгруппой "Альянс либералов и демократов за Европу", ПАСЕ в первый день осенней сессии предложение поддержала. Изначально парламентарии настаивали на дискуссии по срочной процедуре с подготовкой доклада и резолюции, однако позднее формат был изменён на текущие дебаты, который предполагает только обсуждение на пленарном заседании без принятия обязывающих рекомендаций.
"Очень политизированный и необъективный доклад. Российская Федерация выполнила подавляющее большинство обязательств, взятых при вступлении в нашу организацию в 1996 году. Что касается ситуации с выборами в Московскую городскую думу, то, конечно, нагнетание страстей вокруг этих выборов является абсолютно искусственным", - заявил Слуцкий на заседании ассамблеи.
Он подчеркнул, что во многих странах Совета Европы законодательство об участии в массовых демонстрациях и митингах значительно жёстче, чем в России.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
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"Нам следует прекратить практику искусственного преследования стран Совета Европы по надуманным причинам. Выборы в Московскую городскую думу прошли абсолютно демократично и свободно. И этого не отрицает российская оппозиция: победили как раз оппозиционеры, Москва всегда была, есть и остаётся демократическим городом", - добавил Слуцкий.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы началась в понедельник в Страсбурге и продлится до 4 октября‬. В российскую делегацию вошли 18 парламентариев.
ПАСЕ 26 июня‬ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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