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РИА Новости

Путин рассказал, как мировому сообществу разрешить международные конфликты

18:37 03.10.2019 (обновлено: 19:28 03.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Сергей Гунеев
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Мировое сообщество способно распутывать самые сложные конфликтные узлы, основываясь на принципах взаимного сотрудничества, уважения и признания интересов всех сторон, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии 16-го заседания Валдайского клуба.
"Именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы. Такие как, например, палестино-израильский, афганский, ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинСочиВ мире
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