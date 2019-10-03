Путин рассказал, как мировому сообществу разрешить международные конфликты

"Именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы. Такие как, например, палестино-израильский, афганский, ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - сказал Путин.