Американские СМИ назвали самый мощный российский самолет

Военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады во время десантирования из самолета Ил-76МД в ходе показных тактических учений в Приморье

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американское издание National Interest назвало российский транспортный самолет Ил-76 самым мощным среди отечественных ВВС.

Издание отмечает, что российская армия занимает второе место в мире по такому показателю, как воздушная мобильность, уступая лишь США. Это обеспечивается в первую очередь за счет ВДВ. При этом Ил-76 является основным транспортным самолетом российских вооруженных сил.

Отмечается, что самолет способен перевозить три БМД, в которых помещается десантный взвод. Самолет оснащен 23-миллиметровыми орудиями, обеспечивающими защиту от истребителей противника.

Авторы подчеркивают, что для переброски тяжелой техники российская армия использует железнодорожный транспорт, однако другой российский самолет — Ан-124 также может выполнять эту функцию. В свою очередь, американская транспортная авиация способна транспортировать только живую силу и легкую бронетехнику.