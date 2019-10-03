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РИА Новости

Американские СМИ назвали самый мощный российский самолет

18:35 03.10.2019 (обновлено: 19:36 03.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады во время десантирования из самолета Ил-76МД в ходе показных тактических учений в Приморье
Военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады во время десантирования из самолета Ил-76МД в ходе показных тактических учений в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американское издание National Interest назвало российский транспортный самолет Ил-76 самым мощным среди отечественных ВВС.
Издание отмечает, что российская армия занимает второе место в мире по такому показателю, как воздушная мобильность, уступая лишь США. Это обеспечивается в первую очередь за счет ВДВ. При этом Ил-76 является основным транспортным самолетом российских вооруженных сил.
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Отмечается, что самолет способен перевозить три БМД, в которых помещается десантный взвод. Самолет оснащен 23-миллиметровыми орудиями, обеспечивающими защиту от истребителей противника.
Авторы подчеркивают, что для переброски тяжелой техники российская армия использует железнодорожный транспорт, однако другой российский самолет — Ан-124 также может выполнять эту функцию. В свою очередь, американская транспортная авиация способна транспортировать только живую силу и легкую бронетехнику.
Издание также отметило, что Россия в обозримом будущем будет оставаться одной из самых сильных воздушных держав.
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Воздушно-десантные войска РоссииАн-124Ил-76РоссияБезопасность
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