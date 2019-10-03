Американские СМИ назвали самый мощный российский самолет

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американское издание National Interest назвало российский транспортный самолет Ил-76 самым мощным среди отечественных ВВС.
Издание отмечает, что российская армия занимает второе место в мире по такому показателю, как воздушная мобильность, уступая лишь США. Это обеспечивается в первую очередь за счет ВДВ. При этом Ил-76 является основным транспортным самолетом российских вооруженных сил.
Отмечается, что самолет способен перевозить три БМД, в которых помещается десантный взвод. Самолет оснащен 23-миллиметровыми орудиями, обеспечивающими защиту от истребителей противника.
Авторы подчеркивают, что для переброски тяжелой техники российская армия использует железнодорожный транспорт, однако другой российский самолет — Ан-124 также может выполнять эту функцию. В свою очередь, американская транспортная авиация способна транспортировать только живую силу и легкую бронетехнику.
Издание также отметило, что Россия в обозримом будущем будет оставаться одной из самых сильных воздушных держав.