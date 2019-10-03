Россия предложит африканским странам сотрудничество в различных сферах

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия предложит африканским странам на форуме "Россия-Африка" обширную повестку равноправного взаимодействия в разных областях, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Через три недели, здесь же, в Сочи, состоится саммит "Россия - Африка", в ходе которого мы готовы предложить африканским коллегам, друзьям обширную повестку равноправного взаимодействия, охватывающую самые разные сферы: экономику, энергетику, транспорт, образование и экологию", - сказал Путин.