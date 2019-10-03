Россия предложит африканским странам сотрудничество в различных сферах

"Через три недели, здесь же, в Сочи, состоится саммит "Россия - Африка", в ходе которого мы готовы предложить африканским коллегам, друзьям обширную повестку равноправного взаимодействия, охватывающую самые разные сферы: экономику, энергетику, транспорт, образование и экологию", - сказал Путин.