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РИА Новости

Россия предложит африканским странам сотрудничество в различных сферах

18:27 03.10.2019 (обновлено: 19:29 03.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Климентьев
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия предложит африканским странам на форуме "Россия-Африка" обширную повестку равноправного взаимодействия в разных областях, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Через три недели, здесь же, в Сочи, состоится саммит "Россия - Африка", в ходе которого мы готовы предложить африканским коллегам, друзьям обширную повестку равноправного взаимодействия, охватывающую самые разные сферы: экономику, энергетику, транспорт, образование и экологию", - сказал Путин.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинАфрикаРоссияВ мире
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