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РИА Новости

Путин объяснил, почему в мире невозможно единообразие

18:19 03.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Единообразие в мире невозможно, так как все страны разные, но нужна система, при которой разные ценности и идеи сосуществуют и обогащают друг друга, заявил президент России Владимир Путин.
"Если говорить о мире в целом, то, поскольку все государства, безусловно, разные, единообразие, универсализация невозможны по определению. Нужна система, при которой различные ценности, идеи, традиции сосуществуют, взаимодействуют и обогащают друг друга, и при этом сохраняют и подчеркивают свои особенности и различия", - сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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