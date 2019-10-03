Путин объяснил, почему в мире невозможно единообразие

"Если говорить о мире в целом, то, поскольку все государства, безусловно, разные, единообразие, универсализация невозможны по определению. Нужна система, при которой различные ценности, идеи, традиции сосуществуют, взаимодействуют и обогащают друг друга, и при этом сохраняют и подчеркивают свои особенности и различия", - сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".