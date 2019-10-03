Загадочная Азия всегда вызывала интерес, заявил Путин

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Мистическая, загадочная Азия всегда вызывала интерес, характер отношений России с азиатскими государствами продиктован не только сегодняшним днем, но и историей, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, азиатские государства всегда были важны и имели особое значение для России. Такой характер отношений с Азией продиктован не только сегодняшними реалиями, но и историей, подчеркнул президент.