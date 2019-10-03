Загадочная Азия всегда вызывала интерес, заявил Путин

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Мистическая, загадочная Азия всегда вызывала интерес, характер отношений России с азиатскими государствами продиктован не только сегодняшним днем, но и историей, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, азиатские государства всегда были важны и имели особое значение для России. Такой характер отношений с Азией продиктован не только сегодняшними реалиями, но и историей, подчеркнул президент.
"Среди интеллектуалов, людей творческих Азия пробуждала всегда особые чувства, казалась загадочной немного и мистической, слыла источником духовной силы и мудрости, возможно, не всегда до конца понятной, но неизменно вызывавшей интерес", - сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин добавил, что в России яркие краски Востока вдохновляли многих писателей, поэтов, музыкантов, художников.