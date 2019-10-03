Путин выступил за создание равной неделимой безопасности в мире

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия выступает в пользу создания равной неделимой безопасности в мире, основанной на широкой коллективной работе, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Наша страна сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом, другими вызовами и угрозами. Мы действуем в пользу создания, в том числе и в Азии, системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе", - сказал Путин.