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РИА Новости

Путин выступил за создание равной неделимой безопасности в мире

18:14 03.10.2019 (обновлено: 18:20 03.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия выступает в пользу создания равной неделимой безопасности в мире, основанной на широкой коллективной работе, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Наша страна сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом, другими вызовами и угрозами. Мы действуем в пользу создания, в том числе и в Азии, системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе", - сказал Путин.
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