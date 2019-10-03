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РИА Новости

Путин рассказал о перспективе урегулирования на Корейском полуострове

18:02 03.10.2019 (обновлено: 18:29 03.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме "Российская энергетическая неделя". Архивное фото
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове давно пребывала в клинче, но как только США стали готовы к диалогу, появилась возможность урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии 16-го заседания Валдайского клуба, Путин заявил, что, придерживаясь норм международного права, уважая суверенитеты государств, можно решать проблемы в мире, в том числе в Азии.
"Среди них, например, ситуация на Корейском полуострове, которая уже давно пребывала в клинче. И в этой связи отмечу, как только США решились на прямой разговор с КНДР, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорбления, риторики, сразу появилась и надежда на мирное урегулирование", - сказал Путин.
Он отметил, что подобных нерешенных проблем еще много. "Впереди очень большой путь, но всё-таки движение в правильном направлении есть", - добавил Путин.
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