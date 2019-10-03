Путин рассказал о перспективе урегулирования на Корейском полуострове

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове давно пребывала в клинче, но как только США стали готовы к диалогу, появилась возможность урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на пленарной сессии 16-го заседания Валдайского клуба, Путин заявил, что, придерживаясь норм международного права, уважая суверенитеты государств, можно решать проблемы в мире, в том числе в Азии.

"Среди них, например, ситуация на Корейском полуострове, которая уже давно пребывала в клинче. И в этой связи отмечу, как только США решились на прямой разговор с КНДР, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорбления, риторики, сразу появилась и надежда на мирное урегулирование", - сказал Путин.