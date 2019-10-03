Путин выразил надежду на сохранение мирового порядка

"Хочется надеяться, что как бы сложно ни выстраивались отношения между государствами, сколь бы опасными ни были правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права, будет трансформироваться, но сохранится. И мы все будем работать над тем, чтобы его защитить", - сказал Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".