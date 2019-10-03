Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T17:49Z
https://ria.ru/20191003/1559409101.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153113/54/1531135470_0:64:3074:1793_1036x0_80_0_0_b7adf40a5f81d3679c65f4b2b64e31b4.jpg
РИА Новости

Четверг стал самым теплым днем октября в Москве

17:49 03.10.2019
198
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка в парке "Царицыно"
Девушка в парке Царицыно
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Девушка в парке "Царицыно". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверг стал самым теплым днем октября в Москве, воздух в столице днем прогрелся до 21 градуса, температура почти достигла рекорда 1974 года, сообщается на сайте "Метеовести".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщала РИА Новости, что четверг станет самым теплым днем на этой неделе в Москве.
"Третий день октября принес в столичный регион мощную волну тепла, напомнив об ушедшем лете. В 14 часов столбики термометров на метеостанции ВДНХ достигли отметки плюс 21,1, что лишь на 0,3 градуса ниже суточного рекорда для этой метеостанции, установленного 3 октября 1974 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в промежутках между ежечасными наблюдениями могло быть еще теплее. "Одно можно утверждать точно, что сегодняшний день станет самым теплым днем текущего октября", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за все время инструментальных наблюдений за погодой в Москве рекорд этого дня составляет плюс 24, он установлен в 1915 году. Этот же показатель - абсолютный рекорд тепла в октябре.
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
28 августа, 18:57РИА Новости
Синоптики рассказали о погоде в Москве осенью и зимой
100000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Прокуратура проведет проверку после происшествия с самолетом на Чукотке
РИА
Новости
Дождь в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Снегопад
В Москве в воскресенье ожидают кратковременные дожди с мокрым снегом
Президент РФ Владимир Путин выступает на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - 2019
Путин сравнил международные отношения с музыкой
Лента
новостей
Прохожие в Александровском саду в Москв
В Гидрометцентре призвали москвичей насладиться последним теплым днем осени
Осень в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Российский заграничный паспорт
В Совфеде сочли методичку ЕС по выдаче виз жителям Донбасса издевательством
Самолет Sukhoi Superjet 100
На Чукотке эвакуировали пассажиров выкатившегося с ВПП самолета
СК опубликовал видео из аэропорта Челябинска, где трап въехал в самолет
СК опубликовал видео из аэропорта Челябинска, где трап въехал в самолет
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на выходных
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
Подсолнечное масло может подешеветь из-за рекордного урожая подсолнечника
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
Захарова рассказала, что Украине нужнее американских комплексов Javelin
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин у народного мемориала, организованного в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня. 31 марта 2018
Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах в московской школе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11США вновь не выдали визы россиянам, ехавшим работать в ООН
01:11Эксперты рассказали, какие туристы стараются превратить отдых в приключение
01:08Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования
01:05Форум молодежи из малых городов и деревень России пройдет в Москве
01:01МИД Греции проинформирует парламент о новом соглашении с США по базам
00:57Медведев встретился на Кубе с Раулем Кастро
00:55США и Турция отметили прогресс в обеспечении безопасности на границе с САР
00:52СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
00:51Силуанов и Кудрин представят в Совфеде закон об исполнении бюджета-2018
00:49МИД Украины анонсировал уступки в вопросе освобождения украинца Шаройко
00:44Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" будет объявлен 4 октября
00:40Путин пообщался с Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай"
00:38Соцработникам могут разрешить отказ от работы с некоторыми больными на дому
00:30Соловьев заявил о травле против него
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
Лента новостейМолния