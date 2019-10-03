МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверг стал самым теплым днем октября в Москве, воздух в столице днем прогрелся до 21 градуса, температура почти достигла рекорда 1974 года, сообщается на сайте "Метеовести".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщала РИА Новости, что четверг станет самым теплым днем на этой неделе в Москве.
"Третий день октября принес в столичный регион мощную волну тепла, напомнив об ушедшем лете. В 14 часов столбики термометров на метеостанции ВДНХ достигли отметки плюс 21,1, что лишь на 0,3 градуса ниже суточного рекорда для этой метеостанции, установленного 3 октября 1974 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в промежутках между ежечасными наблюдениями могло быть еще теплее. "Одно можно утверждать точно, что сегодняшний день станет самым теплым днем текущего октября", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за все время инструментальных наблюдений за погодой в Москве рекорд этого дня составляет плюс 24, он установлен в 1915 году. Этот же показатель - абсолютный рекорд тепла в октябре.
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