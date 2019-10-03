Четверг стал самым теплым днем октября в Москве

"Третий день октября принес в столичный регион мощную волну тепла, напомнив об ушедшем лете. В 14 часов столбики термометров на метеостанции ВДНХ достигли отметки плюс 21,1, что лишь на 0,3 градуса ниже суточного рекорда для этой метеостанции, установленного 3 октября 1974 года", - говорится в сообщении.