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РИА Новости

Захарова на китайском языке поздравила КНР с 70-летием со дня образования

16:56 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на китайском языке поздравила граждан Китая с 70-летием со дня образования Китайской Народной Республики.
"Поздравляю Китайскую Народную Республику с 70-летием с момента образования. Желаю, чтобы российско-китайская дружба была навсегда ", - сказала Захарова на брифинге по-китайски.
КНР была образована 1 октября 1949 года. Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.
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Мария ЗахароваМИД РФКитайРоссияВ мире
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