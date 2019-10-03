Захарова на китайском языке поздравила КНР с 70-летием со дня образования

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на китайском языке поздравила граждан Китая с 70-летием со дня образования Китайской Народной Республики.
"Поздравляю Китайскую Народную Республику с 70-летием с момента образования. Желаю, чтобы российско-китайская дружба была навсегда ", - сказала Захарова на брифинге по-китайски.
КНР была образована 1 октября 1949 года. Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.