Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T16:52Z
https://ria.ru/20191003/1559405896.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152211/92/1522119249_0:100:2833:1693_1036x0_80_0_0_8f3907f346da40bed210a5a064f1bb54.jpg
РИА Новости

Собянин поздравил московских педагогов в преддверии Дня учителя

16:52 03.10.2019
254
© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой
© Depositphotos / HASLOO
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг в преддверии Дня учителя поздравил столичных педагогов с профессиональным праздником, а также вручил знаки заслуженных учителей столицы.
"Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем учителя. В жизни каждого из нас был свой учитель, и я с трепетом вспоминаю свою первую учительницу, которая давала азы грамотности... Мы все получали из ваших рук путевку в жизнь, путевку в будущее, большинство из вас самоотверженно делает все, чтобы дети, которые у вас занимаются, стали настоящими людьми, у них были все возможности, чтобы стать успешными", - сказал Собянин.
Мэр считает, что московские учителя "блестяще справляются" с тем, чтобы обеспечить школьникам достойное будущее, и доказывают успешность своей работы на многочисленных российских и международных олимпиадах школьников. Они обеспечивают равные возможности для детей, обучающихся в разных школах, в разных районах столицы. Градоначальник пожелал учителям счастья, здоровья и успехов.
Почетного знака "Заслуженный учитель города Москвы" удостоены 40 педагогов. Среди них учитель русского языка и литературы школы N 2104 Валентина Абрашова, учитель французского языка школы N 1251 Янина Афанасьева, учитель истории и обществознания школы N 962 Ирина Безина, учитель математики школы N 283 Екатерина Кушнарева.
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском международном форуме Город образования на ВДНХ в Москве. 29 августа 2019
29 августа, 12:05РИА Новости
Собянин рассказал о средней зарплате учителя в Москве
Как отмечается в материалах мэра и правительства столицы, почетный знак "Заслуженный учитель города Москвы" был учрежден в 2014 г. Награда вручается за высокие личные заслуги в педагогической деятельности, достижение обучающимися высоких результатов и многолетний результативный труд. Награжденные почетным знаком получают денежную премию в размере 300 тыс. рублей. Заслуженным учителем города Москвы за эти годы стал 221 педагог. Всего в системе столичного образования работают более 54 тыс. учителей.
5 октября в России празднуется День учителя.
200112
Обсудить 0
Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Шашлык
Названо самое вредное мясо
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Врачи во время операции
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Туве нашли пропавшего пять дней назад мальчика
Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
Лента
новостей
Набережная Ялты
Преподаватель из США заявил, что визит в Крым стал для него открытием
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Лапша быстрого приготовления
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21, проходящий испытания в Жуковском, сел с несработавшим датчиком шасси
Колесо обозрения в заброшенном парке аттракционов на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Два третьеклассника из Саранска сбежали в Чернобыль после просмотра сериала
Молоток и наручники на столе у судьи
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Митрополит Волоколамский Иларион во время визита делегации российских религиозных деятелей в Сирию. 17 ноября 2018
Митрополит Иларион рассказал о мироточащей иконе в центре Москвы
Заседание ПАСЕ
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
Лента новостейМолния