Собянин поздравил московских педагогов в преддверии Дня учителя

"Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем учителя. В жизни каждого из нас был свой учитель, и я с трепетом вспоминаю свою первую учительницу, которая давала азы грамотности... Мы все получали из ваших рук путевку в жизнь, путевку в будущее, большинство из вас самоотверженно делает все, чтобы дети, которые у вас занимаются, стали настоящими людьми, у них были все возможности, чтобы стать успешными", - сказал Собянин.