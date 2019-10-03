Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T16:46Z
https://ria.ru/20191003/1559405733.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155888/41/1558884104_0:213:3262:2048_1036x0_80_0_0_845cbb70930eca34393bee70a0490786.jpg
РИА Новости

Захарова не исключила проведения встречи глав МИД "нормандского формата"

16:46 03.10.2019
393
© РИА Новости / Алексей ФилипповОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва не исключает проведения встречи по Украине министров иностранных дел "нормандского формата", но точных дат пока нет, в практическом плане она не обсуждается, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным СМИ, ранее помощник президента РФ Владислав Сурков не исключит, что перед саммитом лидеров "нормандского формата" возможна встречи министров иностранных дел этих стран (Россия, Украина, ФРГ, Франция).
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
2 октября, 17:35РИА Новости
Германия готова согласовать дату проведения саммита "нормандской четверки"
"Теоретически ее исключать нельзя. В практическом плане пока нет ни графика, ни дат. Если появятся, мы сразу же поделимся этой информацией", - сказала Захарова на брифинге.
100002
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств в Ереване
Ушаков оценил возможность проведения "нормандского" саммита 16 октября
РИА
Новости
КПП Станица Луганская
СМИ: офис Зеленского допустил два сценария проведения выборов в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Эксперты рассказали, как смена посла повлияет на отношения России и США
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь
Россия готова поставлять электроэнергию с Крыма на Украину
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Россия выступила против членства Тайваня в ИКАО
Заседание Верховной рады Украины
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом
Испытания американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин (Javelin) на военном полигоне на Украине
Захарова рассказала, что Украине нужнее американских комплексов Javelin
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Сочи
Токаев прокомментировал итоги встречи с Путиным
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова на китайском языке поздравила КНР с 70-летием со дня образования
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова не видит смысла комментировать недовольство "формулой Штайнмайера"
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Орешкин призвал не реагировать на падение бирж США
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич прокомментировал согласование "формулы Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
23:14Рябков рассказал о проблемах в формировании состава делового совета с США
23:07Эксперт назвал предложение Путина по Персидскому заливу реалистичным
Лента новостейМолния