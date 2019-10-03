Захарова не исключила проведения встречи глав МИД "нормандского формата"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва не исключает проведения встречи по Украине министров иностранных дел "нормандского формата", но точных дат пока нет, в практическом плане она не обсуждается, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным СМИ, ранее помощник президента РФ Владислав Сурков не исключит, что перед саммитом лидеров "нормандского формата" возможна встречи министров иностранных дел этих стран (Россия, Украина, ФРГ, Франция).
"Теоретически ее исключать нельзя. В практическом плане пока нет ни графика, ни дат. Если появятся, мы сразу же поделимся этой информацией", - сказала Захарова на брифинге.