Захарова не исключила проведения встречи глав МИД "нормандского формата"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва не исключает проведения встречи по Украине министров иностранных дел "нормандского формата", но точных дат пока нет, в практическом плане она не обсуждается, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным СМИ, ранее помощник президента РФ Владислав Сурков не исключит, что перед саммитом лидеров "нормандского формата" возможна встречи министров иностранных дел этих стран (Россия, Украина, ФРГ, Франция).