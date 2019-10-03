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РИА Новости
Тверская область

Руденя проверил ход работ на объектах дорожного ремонта в Твери

16:43 03.10.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя проверил ход работ на объектах дорожного ремонта в Твери
Руденя проверил ход работ на объектах дорожного ремонта в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 окт – РИА Новости. Губернатор тверской области назвал удовлетворительным качество выполненных работ на объектах дорожной инфраструктуры Твери, отметив при этом, что их было запланировано недостаточно.

"Качество работ на объектах оцениваем удовлетворительно. Если говорить об объемах ремонта в городе, считаю, что запланировано недостаточно. Сегодня поступают соответствующие обращения и пожелания наших граждан", –сказал глава региона журналистам.

По сообщению пресс- службы областного правитенльства, в четверг гуебрнатор совершил инспекционную поездку по городу Твери, осмотрев объекты улично-дорожной сети, которые ремонтируются в том числе в ркамках национального проекау "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также дворовые территории, где проводится благоустройство.
В пресс-службе напомнили, что в Твери в программу дорожных работ по национальному проекту в 2019 году вошли порядка 30 объектов.
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По итогам осмотра глава региона дал ряд поручений, связанных с благоустройством территории и приведения в порядок подхода к расположенной рядом поликлинике.
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