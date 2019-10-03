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РИА Новости

Россия выступила против членства Тайваня в ИКАО

16:39 03.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия выступает против членства Тайваня в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также его участия в работе международных организаций в формате, не согласованном с КНР, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в СМИ появилась информация, что Тайвань желает участвовать в деятельности ИКАО.
"Мы обратили внимание на эту публикацию. Наша позиция по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве... Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - сказала Захарова на брифинге.
"Российская сторона выступает против иных трактовок и любых других интерпретаций. Россия выступает против членства Тайваня в ИКАО и других международных организациях, членами которых могут выступать только суверенные государства. Также против участия Тайваня в их работе, не согласованном с правительством Китайской Народной Республики", - добавила она.
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Мария ЗахароваМеждународная организация гражданской авиацииМИД РФТайваньКитайВ мире
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