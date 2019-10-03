Россия выступила против членства Тайваня в ИКАО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия выступает против членства Тайваня в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также его участия в работе международных организаций в формате, не согласованном с КНР, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тайвань желает участвовать в деятельности ИКАО.

"Мы обратили внимание на эту публикацию. Наша позиция по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве... Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - сказала Захарова на брифинге.