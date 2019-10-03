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РИА Новости

Президент Сербии призвал обозначить сроки вступления страны в ЕС

16:34 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал представителей ЕС обозначить сроки вступления его страны в организацию после встречи с представителями Вышеградской группы (V4).
Вучич в четверг находится в Праге, где состоялась его встреча с руководством V4 – президентами Чехии Милошем Земаном, Словакии Зузаной Чапутовой, Польши Анджеем Дудой и Венгрии Яношем Адером, а также Словении - Борутом Пахором.
"Люди, скажите нам, чтобы мы знали, можем ли мы рассчитывать, что, если выполним все, что нам говорите, станем членом ЕС в 2025 году, или не можем. Так вы нам сказали два года назад. Вы только нам скажите, чтобы мы могли рассчитывать свое будущее. Потому что невозможно делать расчеты на год вперед, государствами руководят иначе, должны быть более долгосрочные и серьезные планы", - цитирует Вучича агентство Танюг.
Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.
Белград, Сербия
16 января, 00:38РИА Новости
Россия уважает курс Сербии на вступление в ЕС
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Александр ВучичЕвросоюзСербияВ мире
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