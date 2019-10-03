Президент Сербии призвал обозначить сроки вступления страны в ЕС

Вучич в четверг находится в Праге, где состоялась его встреча с руководством V4 – президентами Чехии Милошем Земаном, Словакии Зузаной Чапутовой, Польши Анджеем Дудой и Венгрии Яношем Адером, а также Словении - Борутом Пахором.

Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.