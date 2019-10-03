Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-03T16:25Z
https://ria.ru/20191003/1559404525.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155800/01/1558000155_0:326:3062:2048_1036x0_80_0_0_f53e94ad1eed73e44e500fad3fe8ed80.jpg
РИА Новости

В МИД обеспокоены планами Латвии по дерусификации системы образования

16:25 03.10.2019
257
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Планы Латвии по дерусификации всей системы образования вызывают серьезную озабоченность, эта инициатива носит дискриминационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.
"Согласованные внутри правящей коалиции этого государства планы по дерусификации всей системы образования, включая дошкольные учреждения, вызывает серьезную озабоченность. Очевидно, что инициатива носит выраженный дискриминационный характер и конечной ее целью является насильственная ассимиляция русскоязычного населения", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, эта деструктивная линия официальной Риги не только игнорирует мнение значительной части латвийского общества, но и идет вразрез с международно-правовыми обязательствами Латвии об обеспечении языковых прав национальных меньшинств в рамках международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, а также конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других основополагающих договорно-правовых инструментов, участником которых является страна.
Центральная часть города Рига, Латвия
26 сентября, 16:55РИА Новости
Россию назвали главной угрозой в концепции национальной безопасности Латвии
В Латвии проживают около двух миллионов человек, 40% из них русскоязычные. В республике один государственный язык - латышский. Русский имеет статус иностранного.
400010
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФЛатвияРоссияВ мире
Рекомендуем
Андрей Элксниньш
Мэра Даугавпилса обязали объяснить выступление на русском языке
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время встречи в Сочи
Россия намерена развивать партнерство с Филиппинами в борьбе с терроризмом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
МИД обвинил США в деградации обстановки в сирийском "Аль-Хауле"
Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Посол России в Эстонии рассказал, кто не сможет получить электронную визу
Лента
новостей
Вид города Рига в Латвии
Глава Русской общины сравнил национализм в Латвии с наркоманией
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
В НАТО заявили, что будут продолжать углублять сотрудничество с Грузией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Россия выступила против членства Тайваня в ИКАО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД назвали сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами
Бывший мэр Риги Нил Ушаков
Нила Ушакова исключили из правления "Центра согласия"
Президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал обострение торговых споров США и ЕС
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным. 19 декабря 2017
Президент Сербии призвал обозначить сроки вступления страны в ЕС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова не исключила проведения встречи глав МИД "нормандского формата"
Заседание Верховной рады Украины
Депутат из партии Зеленского сравнил Украину с насосом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Соловьев пожаловался на травлю
00:30СБ ООН продлил проверку кораблей у берегов Ливии на незаконную миграцию
00:25Врачи оценили состояние детей, пострадавших от взрыва гранаты в ЛНР
00:22В Ленобласти расследуют смерть школьника после его выписки из больницы
00:18Медведев посетит нефтяное месторождение "Бока де Харуко" на Кубе
00:17Путин соберет наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей"
00:15Глава МИД Грузии рассказал о деталях встречи с Лавровым
00:14Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
00:10Россия построит станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике
00:08Минобороны не допустило в 2019 году 19 столкновений спутников с мусором
00:07ВКС России могут получить полсотни новых типов систем вооружения
00:04В России развернут свыше десяти станций контроля ближнего космоса
00:00Сатиру Бэнкси на британский парламент продали за рекордные $12 миллионов
23:57Эксперт прокомментировал слова Путина о размещении ракет США в Азии
23:55На Украине не вынесут на референдум проект об особом статусе Донбасса
23:33Посольство России надеется на сотрудничество с новым правительством Австрии
23:30МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
23:23В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
23:16Рябков назвал условия для быстрого сбора делового совета России и США
23:16Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Лента новостейМолния