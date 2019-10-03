В МИД обеспокоены планами Латвии по дерусификации системы образования

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Планы Латвии по дерусификации всей системы образования вызывают серьезную озабоченность, эта инициатива носит дискриминационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

"Согласованные внутри правящей коалиции этого государства планы по дерусификации всей системы образования, включая дошкольные учреждения, вызывает серьезную озабоченность. Очевидно, что инициатива носит выраженный дискриминационный характер и конечной ее целью является насильственная ассимиляция русскоязычного населения", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, эта деструктивная линия официальной Риги не только игнорирует мнение значительной части латвийского общества, но и идет вразрез с международно-правовыми обязательствами Латвии об обеспечении языковых прав национальных меньшинств в рамках международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, а также конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других основополагающих договорно-правовых инструментов, участником которых является страна.